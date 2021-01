Le Flagship Killer MI 10T Pro-5G de XIAOMI débarque enfin en Tunisie

Mi 10T Pro-5G, le Flagship Killer de la série Mi de Xiaomi et qui a connu un succès sans précédent à l’échelle mondial débarque enfin en Tunisie.

Mi 10T Pro est un appareil Premium digne de son titre « Pro ». En plus de son Design élégant et minimaliste, cet appareil est Bourré d’innovations de pointes à un prix très compétitif ce qui va bouleverser tout le segment de marché de cette gamme. Xiaomi serait forcément aussi compétitive sur cette gamme que sur les Smartphones à petit budget.

Un écran Smooth pour libérer votre créativité

L’écran de 6,67 pouces sur le Mi 10T Pro est plat, en ligne avec les Smartphones dans cette gamme de prix. C’est un écran IPS LCD muni d’une technologie exceptionnelle ‘Adaptive Sync Display’ & doté d’un taux de rafraîchissement hors pair de 144Hz.

Pour une expérience plus immersive pendant les jeux, les applications et les vidéos, le MI 10T Pro offre un support MEMC qui analyse intelligemment les vidéos et ajoute des cadres additionnelles interpolant les séquences à faible taux d’image à un taux plus élevé

Ce qui rend cet appareil si exceptionnel, c’est aussi le Sunlight Mode 3.0 & Reading Mode 3.0 développés pour maximiser la protection des yeux même en cas d’utilisation de longues durées et assurer un maximum de visibilité avec la lumière directe du soleil

Performance puissante pour libérer votre créativité

Avec un chipset Qualcomm Snapdragon 865 qui est aussi un Processeur 5G, ce téléphone est bien équipé quand il s’agit d’applications multitâches ou de jeux, et le logiciel MIUI 12 de Xiaomi joue un rôle vital dans cette expérience.

Les capacités de jeu de ce téléphone sont extrêmes, car il fonctionne la plupart des jeux comme tous les autres Flagships avec un chipset Snapdragon 865 (qui est de TOP NOTCH). En plus il est meilleur de la plupart des autres Smartphones, par sa capacité de refroidissement. Le Mi 10T Pro reste cool même lorsque vous jouez aux paramétrages les plus élevés possibles.

L’application Game Turbo vous permet de tout ajuster, du taux d’échantillonnage tactile de l’écran à l’anti-aliasing pour chaque jeu. L’ajustement du taux d’échantillonnage tactile aide par une grande marge, et rend l’affichage plus sensible aux balayages, en particulier lorsque vous jouez à des jeux FPS à forte intensité graphique qui exigent

La configuration du haut-parleur double stéréo est fantastique, et beaucoup mieux que tout dans cette gamme de prix (ou plus élevé). Le panneau arrière vibre un peu. Cela rend l’expérience de jeu sur cet appareil très immersive, car vous pouvez sentir la puissance du grondement, turbo-chargé, 4,0 litres V8 à l’intérieur de l’Aston Martin Vantage GTE en Real Racing 3.

Une Caméra Géniale pour Libérer votre créativité

Une 108 MP caméra grand angle, une 13 MP ultra-large et une macro améliorée 5 MP en plus de La caméra selfie 20 MP du Pro

La caméra principale donne de superbes photos très nettes ,à l’extérieur et à l’intérieur, au cours de la journée et en basse lumière avec une bonne quantité de détails et une excellente gamme dynamique. N’en parlons pas de l’excellent mode « Nuit » qui fait un travail magnifique pour obtenir les tons de couleur droit.

La prise de vue d’objets ou d’enfants en mouvement rapide est aussi fantastique. L’IA fait excellent travail à la détection de bord. De même pour les portraits

Une seule photo traduit plusieurs stories et rassemble plein de détails, en très haute qualité.

Passer à la vidéo, La stabilisation, la netteté et les détails du Mi 10T Pro tout est tout simplement PRO. Le 8K donne une qualité est étonnamment bonne, si vous photographiez en plein jour ou en basse lumière

Ce Flagship est aussi doté d’un Logiciel Créatif pour différents modes qui fonctionnent de façon impressionnante : Long Exposure ; 3 New Colors Filter ; Photo/Video Clone ; Dual Video ; Timed Burst ; Time Lapse Video

Une batterie excellente pour libérer votre créativité

Avec une batterie de 5000 mAh, l’autonomie de la Mi 10T Pro est importante malgré le taux de rafraîchissement élevé. Curieusement, l’écran a fait un excellent travail de suivi intelligent du contenu et de l’utilisation pour adapter ce taux.

Le téléphone se recharge rapidement, grâce à son chargeur inbox de 33 W.

Disponibilité et Prix

Ce Smartphone sera disponible sur le marché à partir du 04 Février 2021 en 3 couleurs différentes : Cosmic Black ; Lunar Silver et Aurora Blue

Le Prix est 1799 Dinars Tunisien en plus de deux gratuités offertes dans un coffret élégant lors d’une réservation à l’avance : Mi Band 5 et MTW Earbuds basics.