Huawei : Top 3 des alternatives d'applications de messagerie gratuites

Êtes-vous adepte de la messagerie sociale et êtes-vous à la recherche des meilleures applications gratuites alternatives dont vous pouvez bénéficier? Ne perdez pas votre temps à chercher plus loin… voici les applications de messagerie les plus performantes actuellement disponibles sur la Huawei AppGallery. Classé par le plus grand nombre de téléchargements dans la région MEA, Botim, Imo et Moya ont fait leur chemin vers les quatre applications les plus téléchargées dans la catégorie "Communication" dans Huawei AppGallery.

BOTIM

BOTIM - Appel vidéo et appel vocal débloqué est une application d'appel et de messagerie gratuite dans le monde entier pour tous. Cela peut rapprocher votre famille et vos amis plus que jamais. L'application prend en charge les appels vidéo et audio parmi les utilisateurs BOTIM. De plus, il vous permet d'envoyer des messages texte, des photos et de courtes vidéos.

IMO

IMO est une plate-forme de communication instantanée mondiale visant à fournir le moyen le plus pratique, interactif et amusant de se connecter. Grâce à des services de communication audio et vidéo accessibles, un contenu multimédia riche et d'autres fonctionnalités telles que les jeux, l'IMO connecte plus de 200 millions d'utilisateurs dans 62 langues, dans plus de 150 pays à travers le monde.

Moya

Moya App est une super-application #datafree pour la messagerie, la navigation, la vérification de votre subvention SASSA, les scores en direct et plus encore. Pas de temps d'antenne? Pas de soucis! L'application Moya fonctionne dans tous les pays et est #datafree

Avec plus de 96000 applications disponibles dans toutes les catégories, Huawei AppGallery, la troisième plus grande plate-forme mondiale de distribution d'applications de Huawei, propose une large gamme d'applications diverses et permet aux utilisateurs d'utiliser ces applications de manière transparente avec une protection stricte de leur confidentialité et de leur sécurité. En fait, Huawei AppGallery déploie le plus haut niveau de vérification pour isoler et protéger les données sensibles et la confidentialité des utilisateurs. Les informations personnelles ne seront jamais traitées en dehors de l'appareil Huawei, donnant à l'utilisateur un contrôle total sur ses données personnelles. De plus, grâce aux services Huawei EMUI inclus sur les smartphones Huawei, les utilisateurs ont un contrôle complet sur les autorisations des utilisateurs des applications.

Les applications de messagerie populaires telles que Botim, imo et Moya sont entièrement utilisables dans le service mobile Huawei, permettant ainsi une expérience utilisateur fluide et améliorée. Cela souligne l'engagement de Huawei à développer continuellement son portefeuille d'applications pour fournir aux utilisateurs des applications innovantes et de haute qualité qui répondent à leurs besoins et améliorent l'expérience utilisateur globale.