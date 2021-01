KIA en haut du podium du marché automobile

City Cars KIA annonce avec satisfaction et fierté ses performances commerciales réalisées en 2020.

Malgré une année tumultueuse marquée par beaucoup d’incertitudes liées à la crise sanitaire, City Cars KIA a pu réaliser une croissance notable de ses ventes et une amélioration de sa part de marché.

En effet, au terme de l’année écoulée, 4.864 véhicules particuliers KIA ont été immatriculés sur le marché local permettant à la 1ère marque sud-coréenne en Tunisie de maintenir la tête du classement des Véhicules Particuliers (VP) pour la 2ème année consécutive avec une part de marché de 13,1%.

Ces performances exceptionnelles ont permis également à KIA de s’adjuger la position du leader du marché des Véhicules Légers (Véhicules Particuliers + Véhicules Utilitaires) pour la première fois de son histoire avec une PDM de 9,8%.

Cet exploit traduit indéniablement la pertinence d’une démarche commerciale centrée sur la Satisfaction Client.

La diversification appropriée de l’offre commerciale et les services y associés confèrent à KIA le mérite de devenir la marque automobile de prédilection du consommateur tunisien.

Les multiples vertus de l’iconique Picanto de la 3ème génération font de la mini-citadine une référence sur le marché.

Au segment des citadines de ville, le généreux Rio restylé, best-seller de sa catégorie, ne cesse de séduire par son design inédit et son niveau d’équipements inégalé.

Au menu des SUV, l’introduction du tout nouveau Seltos, magnifique SUV de la catégorie B, ainsi que celle de l’imposant Sorento de la 4ème génération, viennent en renfort à l’emblématique Sportage pour confirmer la primauté de la marque sur cette carrosserie.

En 2021, KIA promet plus d’innovations-produits, dont notamment hybrides, et envisage d’initier sa propre démarche dans la course à l’électrification pour se positionner aux avant-postes de la transition énergétique qui se profile à vive allure à l’échelle mondiale.

Cette dynamique-produit est également soutenue par un réseau actif de 18 agents agréés répartis sur l’ensemble du territoire représentant le gage d’un service de proximité assuré par des professionnels du métiers de l’automobile constamment formés sur les dernières technologies de la marque.

Enfin, City Cars KIA se félicite d’avoir gagné la confiance de ses clients, les remercie chaleureusement pour leur fidélité et réitère son engagement indéfectible à leur égard pour leur fournir les meilleurs produits et les services de qualité.