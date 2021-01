Une opportunité à ne pas rater pour les Startups et les investisseurs

Elevid.net organise un événement en ligne le Jeudi 28 Janvier à 16:30 (heure de Tunis), dédié au Startups et aux investisseurs!

Les Startups auront l'opportunité de "pitcher" ou présenter leur idée, dans le but de lever des fonds auprès d'investisseurs.

L'investisseur clé qui sera présent consiste de Jasminum Capital, représenté par leur Founding Partner, M. Malek Meslemani.

Jasminum Capital a investi dans des Startups à l'échelle internationale, y compris les success stories Tunisiennes Instadeep, Next Protein et Go My Code.

Pour les Startups qui souhaitent participer à cet événement exclusif, il suffit tout simplement de s'inscrire gratuitement à travers ce lien:

https://www.elevid.net/register/startup

Cet événement est également ouvert gratuitement aux Investisseurs, qui peuvent s'inscrire à travers ce lien:

https://www.elevid.net/register/investor

Il suffit de s'inscrire et de compléter les 4 étapes d'enregistrement (y compris la partie vidéo) pour valider votre participation.

Vous voulez en savoir plus sur elevid?

Présentation:

https://m.youtube.com/watch?v=L5C848l-5iA

Pour les Startups:

https://m.youtube.com/watch?v=qezHb5ldJao

Pour les investisseurs:

https://m.youtube.com/watch?v=avQRNKKpl1g