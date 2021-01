La STB dément : aucune de ses agences n'a été victime d'une opération de détournement d’argent en devise

Des informations sont relayées, ces derniers jours, par certains médias et sur les réseaux sociaux en relation avec le détournement d’une importante somme d’argent en devises étrangères d’une agence d’une banque publique sise au centre de la Capitale Tunis.

La Société Tunisienne de Banque informe le grand public et rassure ses partenaires et clients qu’elle n’est en aucun cas concernée par une telle opération et que les informations de détournement de devises de l’une de ses agences sont des rumeurs sans aucun fondement.

La banque réitère son engagement en tant que banque responsable qui joue pleinement son rôle et veille à rendre les meilleurs services à sa clientèle.