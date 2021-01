Quelles sont les perspectives pour TLI en 2021 ?

10 ans ça se fête !

Tunisian Leading Innovation (TLI), la société tunisienne spécialisée dans la distribution de téléphones mobiles en Tunisie, fête ses 10 ans d’existence. Fondée par Mohamed Taher Azzouz, diplômé de l’Institut supérieur de Gestion de Sousse, TLI commercialise une large gamme de produits, comptant des SmartPhones, des Tablettes et des BarPhones sous le nom de marque Ami Mobile. Plus de 55 modèles et 400 000 pièces ont été vendus durant les 10 ans d’activité. Ami Mobile mérite amplement sa place sur un marché très concurrentiel grâce à son rapport qualité prix très compétitif.

Savoir-faire et savoir-être : les valeurs clefs de l'entreprise

Mohamed Taher Azzouz, PDG de TLI, a déclaré que le succès de la société est dû essentiellement à l’engagement, la passion et le professionnalisme démontrés par nos employés, ce qui permet de proposer les meilleurs produits à nos clients. « Le savoir-faire en matière de distribution de téléphones mobiles, l’expertise métier et les compétences intégrées en termes de logistique, du commerce et marketing, ont permis d’ajuster nos produits aux nouvelles tendances exigées par le marché », a-t-il ajouté.

De son côté, Anis Azzouz, directeur général adjoint, a affirmé que la satisfaction des clients est une priorité absolue pour TLI et Ami Mobile. Un service après-vente de qualité est à la disposition de nos partenaires, revendeurs et clients. « Notre vision s’articule essentiellement sur l’innovation, la compétitivité, l’écoute et la réactivité pour développer notre activité et être toujours à la hauteur des attentes de nos clients et revendeurs », a-t-il additionné.

Mohamed Taher Azzouz, a annoncé que : « Malgré le lourd impact de la crise sanitaire de l’année 2020 sur les ventes des smartphones, l’année 2021 promet de nombreuses nouveautés pour la société TLI. Une nouvelle marque sous le groupe TLI sera bientôt lancée sur le marché tunisien. »

Suivez la page Facebook « Ami Mobile Tunisie » et restez à l'affût dans les prochains jours pour connaître les nouveautés.