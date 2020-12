STB Bank : Séminaire de sensibilisation dédié aux membres du conseil d'administration (LBC-FTP)

En application des dispositions réglementaires ayant trait aux règles et principes de bonne gouvernance, la STB BANK a organisé le samedi 26 décembre 2020, un séminaire de sensibilisation dédié aux membres du Conseil d'Administration portant sur la prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de leurs permettre de s'acquitter pleinement de leur mission et asseoir une gestion saine et prudente.

Cette action de formation a été assurée par M. Samir Brahimi, ancien Président du Groupe d’Actions Financière pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord (GAFI MOAN) et ex-Secrétaire Général et Fondateur de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) et ce en présence des représentants de la Direction Générale et des Chefs de Pôles en vue d'ancrer une culture de conformité à tous les niveaux de la banque et contribuer ainsi aux efforts déployés au niveau national et international pour lutter contre ce fléau.