Sfax - Irada : Initiative régionale d’appui au développement économique durable

Comité régional d’évaluation des projets d’établissement des centres de formation professionnelle de Sfax, dans le cadre du Programme Initiative régionale d’appui au développement économique durable « Irada »

C’est sous l’égide de Mr Anis Oueslati, gouverneur de Sfax que s’est tenue le comité régional d’évaluation des projets d’établissement des centres de formation professionnelle, ce mercredi 23 décembre 2020, à l’Hôtel Mövenpick, Sfax.

Une subvention de plus de 1 million d’euros financée par l’Union européenne a été accordée à la région de Sfax à travers le Programme Irada pour améliorer la qualité et la pertinence de l’offre de formation initiale, continue et des services d’accompagnement à l’emploi afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail.

Le comité régional d’évaluation est présidé par le président de la Plateforme de Dialogue Public/ Privé (PDPP) du Programme Irada et est composé d’un représentant de l’autorité régionale, d’un représentant du secteur privé et d’un représentant de la société civile de la région de Sfax.

En présence des acteurs socio-économiques impliqués dans cette démarche et de leurs partenaires du secteur privé, les directeurs des trois centres de formation présélectionnés ont présenté à l’oral les projets d’établissement proposés pour postuler au financement.

Le premier projet est porté par le Centre de formation et d’apprentissage — Jebeniana et a pour objet la consolidation de la plateforme de formation en construction métallique,

Le second concerne la création d’une plateforme de formation en Impression et packaging et est présenté par le Centre Sectoriel de Formation en Cuir et Chaussures de Sakiet Ezzit.

Quant au 3e projet, il est proposé par le Centre de formation et d’apprentissage — Bach Hamba et concerne la modernisation de la plateforme de formation en fabrication mécanique — mécanique de précision.

Pour rappel, un appel à projets pour les centres publics de formation professionnelle de la région de Sfax a été lancé du 8 octobre au 13 novembre 2020 et les centres ont bénéficié de l’encadrement et l’accompagnement du programme IRADA pour préparer leurs dossiers de participation.