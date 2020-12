Ooredoo élu « service client de l’année 2021 » pour la deuxième année consécutive

Une fois encore, Ooredoo a réussi à gagner la confiance et la crédibilité auprès de ses clients. Ces derniers lui ont décerné le label du "meilleur service client de l'année 2021".

Une cérémonie de remise des prix s'est tenue aujourd'hui à Tunis en présence de l'équipe de Ooredoo.

"Nous sommes très fiers de recevoir le prix du service client de l'année 2021 pour la deuxième année consécutive. Cela confirme une fois de plus nos efforts continus pour présenter la meilleure performance pour nos services à la clientèle", a déclaré Mansoor Rashed El Khater, directeur général d'Ooredoo Tunisie.

"Gagner ce prix en cette année exceptionnelle est une véritable preuve de notre engagement à fournir la meilleure expérience client en toutes circonstances. Nous avons été présents tout au long de l’année pour servir nos clients.

Nous avons mis à leur disposition différents canaux notamment : le centre de contact et My Ooredoo, mais aussi des canaux digitaux, comme Messenger, Live Chat, le forum de support Web, et WhatsApp, étaient disponibles 24h/7.”, a-t-il ajouté.

"Ce prix honore le service client d'Ooredoo, qui est l'un des éléments essentiels de la réussite de la société. Il récompense également les efforts de toutes les équipes d'Ooredoo, qui ont tant travaillé pour offrir le meilleur service client aux abonnés, tout en respectant les valeurs de l'opérateur tels que la proximité, le sens de l'écoute et la qualité de l'expérience client au quotidien", a déclaré Bassem Bouzemmi, directeur du service clientèle.

A noter que le label ESCDA est une distinction qui existe en France depuis 2007. Il a pour but d'évaluer la qualité du service client des entreprises volontairement enregistrées en fonction de leur univers de consommation. Au total, 160 tests par entreprise ont été réalisés par des clients mystères : appels téléphoniques, navigation sur le web, e-mails ou formulaires de contact, réseaux sociaux et visites physiques.

Le concours est également organisé en France, en Espagne, au Royaume-Uni, au Maroc et en Allemagne. 15 pays accueilleront le concours d'ici 2025.