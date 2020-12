Total Tunisie est élu « Service Client de l’année » pour la 2e année consécutive

Total Tunisie est plébiscité pour la deuxième fois par ses clients dans la catégorie « Service aux automobilistes ». L’Élection du Service Client de l’Année Tunisierécompense les entreprises dont la relation client est la plus performante. Cette récompense vient couronner plusieurs années de travail et d'engagement quotidien de l'ensemble des collaborateurs de Total Tunisie afin d'offrir une qualité de service optimale à ses clients.

« En décrochant une nouvelle fois cette distinction, Total Tunisie confirme son ambition d’être une marque de référence pour les automobilistes tunisiens, reconnue pour sa proximité avec ses clients et la valeur qu'elle apporte à chacun d'entre eux », a déclaré Abdesslam Rhnimi, Directeur général de Total Tunisie.

L’étude, réalisée par IPSOS/Qualimétrie, s’appuie sur 160 tests clients mystères. Ceux-ci sont conduits sous la forme de visites physiques, d’appels, d’e-mails ou encore de contacts établis via les réseaux sociaux et permettent d’obtenir une véritable photographie des attentes exprimées au quotidien par les clients des entreprises sélectionnées. Avec ce prix, Total Tunisie continue d’apporter la preuve de sa capacité à associer qualité produit et excellence de la relation client tant au niveau de la gamme de prestations proposées dans les stations-service de son réseau que dans ses interactions avec les clients.