Citroën Tunisie "élu service client de l'année 2021"

Chez Citroën, nous faisons de notre mieux pour vous satisfaire. Pour vous, nous remportons le prix "ELU SERVICE CLIENT DE L'ANNÉE" de l'édition 2021, preuve des multiples efforts que nous déployons pour bien vous servir.

Citroën Tunisie a été récompensée, le soir du 16 décembre, par le prestigieux et indépendant label du "Elu Service Client de l'Année 2021" qui est basé sur une méthodologie scientifique avec l'élaboration de 160 enquêtes mystères multicanales.

Le concours est organisé par l’agence Qualimétrie en partenariat avec le bureau d’étude IPSOS et décerne ce prix à la marque qui obtient le meilleur score de sa catégorie.

Le Service : une qualitÉ

Citroën Tunisie a toujours misé sur la qualité de son service au sein de l'ensemble de son réseau. Aures Auto, l'importateur officiel de la marque aux chevrons, a été le premier à lancer un centre de formation aux normes du constructeur.

Aures Auto a notamment remporté le prix du Meilleur Importateur 2016 pour la région DMOA et s'est vu décerné l'Attestation d'Excellence pour le respect des normes sanitaires recommandées par le constructeur suite à la propagation de la pandémie COVID19.

Le Service : des innovations

Citroën Tunisie a réussi à déployer plusieurs services innovants inspirés par les besoins de ses clients. A l'instar de l'assistance mobile pour les entreprises, qui offre la possibilité de réaliser les entretiens et les opérations rapides chez le client. Mais aussi le service de remorquage en cas de panne ou d'accident, proposé à tous les automobilistes Citroën 7/7 et 24/24 pendant 7 ans.

Le programme de fidélité d'Aures Auto est le premier programme de ce genre qui a été lancé dans le secteur automobile en Tunisie. Il propose aux clients particuliers de gagner des points suite à chaque intervention d'entretien rapide, de réparation ou d'achat de pièces d'Origine. Les points récoltés peuvent être transformés en plusieurs cadeaux.

Le Service : pour nous rapprocher

Citroën Tunisie est doté d'un des réseaux le plus vaste en Tunisie avec 40 points de vente. En 2013, le plus grand site de Citroën en Afrique et au Moyen-Orient voit le jour à El Mghira où s'installe le nouveau site de livraison de véhicules neufs, un grand showroom, un service après-vente de 7 baies et un distributeur de pièces d'origine et d'accessoires.

Pour encore gagner en proximité, Citroën Tunisie a misé sur la technologie en lançant plusieurs services en ligne : la demande de devis de véhicules neufs, la demande de rendez-vous en ligne pour les opérations d'entretien ou de réparation et l'application mobile My Citroën. Découvrez bientôt notre nouveau service de forfait après-vente en ligne !

Le Service : recommandÉ par vous

Citroën Tunisie est le premier concessionnaire à lancer une plateforme d'avis en ligne. Les clients de Citroën peuvent partager leur avis sur leur véhicule ou sur la qualité du service après-vente sur le site web : www.citroen-advisor.tn en toute transparence. Une preuve de confiance !

Client ou futur client, vous êtes au centre de nos préoccupations. Nous mettons à votre disposition des équipes disponibles qui sont à votre écoute et qui prendront en charge votre demande pour la traiter dans les meilleurs délais. Même si vous préférez nous contacter par mail ou via les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou même Twitter, nous serons à votre écoute.

Citroën Tunisie remercie vivement les organisateurs du concours Qualimétrie et leur partenaire IPSOS pour leur intégrité et professionnalisme. Un grand merci à nos équipes, notre Call Centre partenaire et nos agences partenaires. Félicitations à tous !