L’UBCI en deuil

L’UBCI vient de perdre l’un de ses collaborateurs des suites du covid-19. Monsieur Younes Ben Youssef était un collaborateur dévoué au service de la banque pendant plus de 32 ans. Nous prions dieu le tout puissant de lui accorder sa pleine miséricorde et de l’accueillir dans son éternel paradis.

Toutes nos pensées vont à notre collègue, son épouse Mme Hager Ben Youssef et à sa fille ainsi qu’à sa famille et ses proches dont nous partageons la peine. Nos pensées vont également à nos collaborateurs de la Direction des Opérations qui ont bien connu le défunt et lui vouaient une estime particulière.