Samsung One UI 3 : l’expérience utilisateur Galaxy atteint de nouveaux sommets avec Android 11

Samsung lance One UI 3, la dernière mise à jour des appareils Galaxy, accompagné d’un nouveau design attrayant, de fonctionnalités de vie quotidienne améliorées et d’une personnalisation approfondie. La mise à jour sera disponible sur Android 11 OS. Le déploiement commencera sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra et dans les semaines à venir, la mise à jour sera également disponible sur les séries Galaxy Note20, Z Fold2 et Z Flip[1]. Au cours du premier semestre 2021, les séries Galaxy Note10, Fold, S10 et A suivront également.

« Nous voulons offrir aux personnes ayant un Galaxy la meilleure expérience mobile possible en leur donnant accès aux dernières innovations en matière de systèmes d’exploitation, dès qu’elles sont disponibles », explique Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. « Nous pensons qu’il est important que les gens soient capables de tirer le meilleur parti de leur smartphone en permanence. Ainsi, si vous possédez un appareil Galaxy, vous disposez d’une passerelle vers de nouvelles expériences inimaginables pour les années à venir. »

Un nouveau design, un meilleur look et une plus grande commodité



Les mises à niveau apportées au design de One UI 3 confèrent davantage de simplicité et d’élégance à l’expérience One UI appréciée des utilisateurs Galaxy.



Dans l’interface, l’aspect graphique et visuel des fonctions les plus utilisées et visitées (écran d’accueil, écran de verrouillage, notifications et panneau rapide) est amélioré pour mettre en évidence les informations importantes. De nouveaux effets visuels, tels que les fondus au noir/enchaîné pour les notifications, vous aident à vous concentrer sur ce qui compte le plus, et des widgets repensés vous permettent de garder votre écran d’accueil organisé, propre et élégant.

L’interface One UI 3 n’a pas seulement changé de présentation, elle crée également des expériences différentes. Avec des effets de mouvement et d’animation plus fluides, combinés à un retour haptique naturel, la navigation et l’utilisation du téléphone distillent un plaisir réel. Le fondu de l’écran de verrouillage semble plus propre, les bascules glissent plus facilement sous les doigts et les pressions sur les boutons se font plus réalistes, car chaque écran et chaque touche ont été affinés. Passer d’un appareil à l’autre se fait plus naturellement, car One UI offre une expérience unique, plus globale, dans tout l’écosystème Galaxy, avec la prise en charge de nouvelles fonctions[2] disponibles de manière transparente sur différents appareils.

Fonctions quotidiennes améliorées pour davantage d’efficacité

One UI 3 entend offrir la simplicité au quotidien. Les widgets redessinés de l’écran de verrouillage One UI vous aide à contrôler votre musique et à visualiser les informations importantes, comme les événements du calendrier et les routines sans avoir à déverrouiller votre appareil. Le suivi des messages et des conversations est plus intuitif, avec des notifications d’applications de messagerie regroupées au milieu de l’écran afin que vous puissiez lire et répondre rapidement à vos messages. La disposition des appels vidéo full-screen lay-out crée une nouvelle expérience de communication qui vous rapproche davantage des personnes qui comptent le plus.

Avec One UI 3, l’appareil photo de votre appareil est encore plus puissant. Un zoom IA amélioré pour les photos ainsi qu’un autofocus et un réglage automatique de l’exposition vous permettent de prendre de splendides photos. En outre, l’organisation de la galerie en catégories vous permet de trouver rapidement vos photos. Lorsque vous faites défiler l’écran tout en regardant une photo particulière, un groupe de photos apparentées s’affiche. Pour vous assurer de ne perdre aucun de ces précieux souvenirs, vous pouvez à tout moment revenir à vos photos d’origine, même si elles ont été modifiées, et même après les avoir enregistrées.

Le Samsung Keyboard a également été mis à jour avec One UI 3. Le nombre de langues a été porté à 370 et le clavier propose l’émoji en fonction de votre saisie. En outre, il est devenu plus facile de coller des images copiées et des codes de vérification, de plus, les paramètres ont été simplifiés. Il est ainsi plus facile de trouver les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées.

Personnalisation élargie pour votre téléphone, à votre image

Nous souhaitons que les utilisateurs aient la liberté de personnaliser leur UI en fonction de leurs préférences. Que vous soyez en permanence en mode sombre ou que vous partagiez votre point d’accès mobile, vous pouvez désormais le faire d’un simple clic avec de nouvelles façons de personnaliser votre panneau rapide. Vous pouvez également partager des images, des vidéos ou des documents plus facilement que jamais. Avec la possibilité de personnaliser votre feuille de partage, vous pouvez « épingler » vos destinations de partage les plus connues, qu’il s’agisse d’un contact, d’une application de messagerie ou d’un email. En outre, l’interface One UI vous permet de gérer différents profils pour votre travail et votre vie personnelle[3] de telle sorte que vous vous inquiétiez moins d’envoyer quelque chose à la mauvaise personne.

Pour une personnalisation plus poussée, vous pouvez placer des widgets sur l’écran d’accueil et régler la transparence pour qu’ils correspondent mieux à votre fond d’écran ou modifier le design et la couleur de l’horloge sur l’écran affiché en permanence ou votre écran de verrouillage. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même ajouter une vidéo à l’écran des appels entrants/sortants pour rendre votre expérience d’appel encore plus personnelle.

L’interface ONE UI 3 a été conçue pour l’utilisateur et comprend de nouvelles applications de bien-être numérique qui vous aident à cerner et à améliorer vos habitudes numériques. Consultez rapidement les informations d’utilisation qui indiquent l’évolution de la durée hebdomadaire passée devant l’écran ou vérifiez votre utilisation en conduisant pour vous aider à prendre des décisions éclairées sur la manière et le moment d’utiliser vos appareils Galaxy.

Pour plus d’informations à propos de One UI, veuillez-vous rendre sur www.samsung.com/one-ui

Android 11 OS

La mise à niveau vers One UI 3 est disponible avec la mise à jour logicielle vers Android 11 OS. En plus des possibilités mentionnées ci-dessus, Android 11 offre une meilleure protection de la vie privée au niveau de l’application. Désormais, vous ne pouvez donner aux applications qu’un accès unique au microphone, à la caméra ou à l’emplacement de votre smartphone. Les droits qui ne sont pas utilisés pendant un certain temps sont automatiquement révoqués. En outre, dans une fenêtre contextuelle de permission régulière, il n’est plus possible de donner aux applications la permission de toujours voir votre position. Cela doit maintenant être fait via les paramètres.