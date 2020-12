Attijari bank et le PNUD Tunisie s’associent et s’engagent en faveur de l’entrepreneuriat et de l’intégration des ODD en Tunisie

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et Attijari bank en Tunisie signent vendredi 4 décembre 2020, un Protocole d’Entente pour la mise en œuvre d'une stratégie intégrée d’appui au développement local inclusif et à l'écosystème entrepreneurial par l'engagement du secteur privé et l'intégration des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Tunisie.

Ce protocole, signé par M. Saïd Sebti, Directeur Général d’Attijari bank Tunisie et M. Steve Utterwulghe, Représentant Résident du PNUD en Tunisie, vise à promouvoir l'engagement actif du secteur privé en tant que partie prenante au développement durable en Tunisie par l’établissement de partenariats public-privé pour le financement et la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et la mobilisation d'outils de financement alternatifs. Plus spécifiquement, les deux parties œuvreront au renforcement de l'entrepreneuriat et au développement des chaînes de valeurs dans six régions du Sud de la Tunisie, à savoir Gabès, Médenine, Tataouine, Gafsa, Tozeur et Kébili.

« A travers ce partenariat avec le PNUD, Attijari bank continue son engagement à contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et de l’inclusion financière, à l’accélération de la croissance des TPE pour renforcer leur rôle dans la dynamisation de l’économie nationale et la création d’emplois » a précisé M. Sebti dans son intervention lors de la cérémonie.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties réaliseront des projets conjoints à forte visibilité nationale et internationale, dans de multiples domaines dont :

· L’organisation conjointe d’évènementssous différentes formes (idéations, bootcamps, hackathons, etc.), en lien avec le renforcement de capacités, le mentorat et autres initiatives inspirantes visant le développement et la promotion de l’esprit entrepreneurial ;

· La promotion d’approches axées sur le développement des chaînes de valeurs à travers le dispositif « Dar Al Macharii » un concept novateur, lancé par Attijari bank, d’accompagnement des Très Petites Entreprises, conjuguant services financiers et non financiers.

· L’appui au renforcement des écosystèmes locaux innovants et inclusifs pour un entrepreneuriat durable, favorisant l'interaction au niveau local, entre les institutions, les communautés, les universités, le secteur privé ainsi que l’ensemble des parties prenantes individuelles, afin de stimuler l'entrepreneuriat, l'innovation et la croissance des TPEs.

Par ce partenariat, Attijari bank Tunisie appuiera le développement, le déploiement et l’élargissement des chaînes de valeur dans six régions du Sud, y compris les chaînes de valeurs inclusives en faveur des populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. Cet appui sera réalisé grâce au soutien technique du PNUD et financier et non financier d'Attijari bank Tunisie.

Ce protocole d’accord permettra à terme de favoriser l'inclusion économique par l'esprit d'entreprise mais également par l'engagement actif du secteur privé en tant qu’acteur du développement durable en Tunisie, selon une approche collective et partagée. L'objectif est aussi de renforcer les partenariats public-privé en matière de financement et de réalisation de l’Agenda 2030 par la mobilisation d'outils de financement alternatifs.

Ce programme permettra de fournir un soutien financier et technique aux entrepreneurs en herbe, aux micro et petites entreprises, dans une approche intégrant les ODD et favorisant un développement local inclusif, l’objectif étant de permettre l’émergence de chaînes de valeur et d’écosystèmes d'entreprises résilientes résistantes dans les six régions ciblées du sud de la Tunisie. « C’est un partenariat entre une agence des Nations-Unies et une banque privée, en faveur de l’entrepreneuriat et sortant des sentiers battus, qui vise véritablement à répondre aux défis socio-économiques et d’inclusion financière des jeunes entrepreneur(e)(s) dans le Sud, dans une perspective de croissance inclusive et de développement humain» s’est pour sa part félicité le Représentant Résident du PNUD, Steve Utterwulghe.