Atelier de lancement du projet « Initiative d’engagements pour la biodiversité, BIODEV2030 Tunisie »

Le WWF bureau d’Afrique du Nord a organisé aujourd’hui l’atelier de lancement du projet « Initiative d’engagements pour la biodiversité, BIODEV2030 Tunisie ».

BIODEV2030 est un projet pilote financé par l’Agence Française de Développement, coordonné par Expertise France, et mis en œuvre par WWF pendant 24 mois.

BIODEV2030 vise à accompagner le gouvernement tunisien pour intégrer la biodiversité dans au moins deux secteurs économiques afin de réduire les pressions sur la nature dans la prochaine décennie 2020-2030, grâce à des engagements sectoriels issus d'un dialogue impliquant tous les acteurs clés.

L’atelier de lancement a permis d’informer les participants, notamment les représentants d’acteurs publics clés, du secteur privé, d’organisations régionales et internationales et d’acteurs de la société civile, de l’approche participative du projet basée sur le diagnostic scientifique et de sa vision.

Des intervenants de haut niveau représentant le Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du Ministère des affaires locales et de l’environnement, du CITET, de l’ARP, de la FAO, du CAR/ASP, du secteur de la recherche, du secteur privé, notamment l’UBCI et DEMCO, ont intervenu dans deux panels de discussion pour débattre et partager leurs connaissances, expériences et bonnes pratiques en matière de conservation de la biodiversité, son intégration dans les politiques de développement en Tunisie et du rôle des acteurs clés.

« La question de la conservation de la biodiversité ne bénéficie pas du même éclairage que celui des changements climatiques et des énergies renouvelables et il est temps de conjuguer les efforts de tous les acteurs clés en vue d’endiguer la biodiversité d’ici 2030 », a affirmé monsieur Faouzi MAAMOURI, Directeur du bureau du Fonds mondial pour la nature, WWF NA.

Monsieur Safir YAZID, Directeur de l’Agence Française de Développement en Tunisie, a déclaré : « L’Agence Française de Développement s’est engagée à ce que 30% de ses financements climat soient favorables à la biodiversité en 2025. A l’échelle internationale, seulement 2% de la finance climat est actuellement favorable à la biodiversité. Le projet BIODEV2030 vise à contribuer aux stratégies qui seront prochainement adoptées pour réconcilier nature et développement, ce qui me semble une priorité pour la Tunisie. »

Lors de son mot d’ouverture, Madame Akissa Bahri, Ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a rappelé que le projet BIODEV2030 nous donne une occasion de redéfinir les liens entre les sociétés et les ressources naturelles pour l’agenda Post-2020 et pour hisser la sauvegarde de la biodiversité pour le bien-être des générations futures en haut de l’agenda mondial au même titre que le Climat.

De son côté, Monsieur Mustapha Aroui, Ministre de l’environnement, a confirmé l’appui du ministère au Fonds mondial pour la nature pour garantir la réussite du projet BIODEV2030 pour atteindre les résultats escomptés.