Lancement de Trendy magazine, Un web-magazine dédié au Lifestyle Tunisien

Un magazine novateur qui s’adresse à un public actif, urbain, exigeant et consommateur des dernières tendances.

Le lancement de Trendy magazine est né d’une ambition et d’une évidence: Sami Sfaxi, amateur et collectionneur de parfums depuis plusieurs années et passionné de mode a décidé de partager ses passions et de créer un nouveau Web-magazine dédié au lifestyle.

Trendy magazine a pour vocation de promouvoir l’art de vivre tunisien avec de l’information, des décryptages, et des conseils dans plusieurs domaines comme la mode, la beauté, l’art, la culture, les loisirs et les voyages. De l’actualité en continue sur les événements incontournables, la programmation des festivals, les dernières expositions, les sorties cinéma, les nouvelles adresses pour les sorties, les loisirs et les coups de coeur.

Trendy magazine se donne également pour ambition de faire découvrir et de mettre en lumière le savoir-faire et les talents tunisiens: artistes, créateurs, designers, instagrammeurs à succès, ... Des personnalités tunisiennes passionnées et passionnantes seront au rendez-vous de manière régulière.

Avec une ligne éditoriale novatrice et surtout originale, pensée pour la jeune génération milléniale, Trendy magazine offre une expérience de lecture ludique permettant à chacun d’interagir et de suivre l’actualité du magazine par le biais de plusieurs supports: site internet, Instagram, Facebook.

Un contenu élégant, joyeux et riche

Trendy magazine, se veut complet, ergonomique, intégrant plusieurs rubriques toutes mise en avant pour faciliter l’acquisition de l’information à l’internaute. La volonté de l’équipe de Trendy magazine est de proposer, en toute liberté, des sujets universels, avec un positionnement élégant, joyeux, diversifié et un contenu riche appuyé par des interviews, des reportages exclusifs, des articles, des vidéos et des photos. Un site, une passion ...