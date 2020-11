Renault, leader des ventes VP pour septembre et octobre

Le dernier trimestre de l’année 2020 s’annonce prometteur pour le Groupe Artes, concessionnaire des marques Renault - Dacia – Lada & Nissan qui retrouve sa place sur le podium des ventes de véhicules particuliers (VP) avec des chiffres très positifs réalisés au cours des 2 derniers mois.

Avec respectivement 936 unités vendues en Septembre et 853 unités vendues en octobre, le Groupe Artes réalise une belle performance et conforte son leadership sur le secteur de l’automobile en Tunisie et se positionne dans le trio de tête avec une part de marché de 10, 52% en cumul à fin Octobre de l’année en cours.

Présent également sur le segment des véhicules utilitaires (VU), le Groupe Artes conforte sa position de leader avec la Dacia Dokker qui réalise un cumul de ventes atteignant les 974 unités jusqu’à fin Octobre.

L’attractivité pour la marque au losange n’est plus à démontrer et au-delà des chiffres, c’est la qualité de son SAV, la disponibilité de ses pièces et l’étendue de son réseau avec 26 Agences qui attirent les clients et les fidélisent.