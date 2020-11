Paris sportifs, un vecteur économique impactant

Le monde des paris sportifs vit de nos jours une expansion vertigineuse dans le monde entier et particulièrement en Tunisie, compte tenu du volume important des transactions effectuées et de l’engouement de plus en plus grandissant des passionnés de ce domaine.

L’intérêt résultant des paris sportifs est considérable pour tous les intervenants : Sociétés des paris en ligne, clubs, parieurs. Certains Bookmakers ont même vu le rythme de leur vie prendre carrément une autre tournure. Ces derniers se doivent de suivre de près les différents facteurs intervenants dans leurs choix en matière de paris, outre la maitrise de la panoplie de produits et atouts offerts par les multiples sites de paris sportifs en ligne tels que les bonus de bienvenue, le Freebet,le Cashout ou l’Auto Cashout, les évènements Live et les différents mode de paiement facilitant les transactions, les supports clients permettant une interaction entre les sites de paris en ligne et leurs clients ; sans oublier les applications permettant un accès facile à ces sites de paris sportifs.

Impact des sites d’actualités sportives

Les parieurs et les férus du sport ont la possibilité de connaitre toutes les informations nécessaires et les exclusivités concernant les disciplines de leurs paris sportifs et les derniers mouvements des joueurs, et ceci en consultant les différents sites d’informations sportives. Ces dernières offrent également un espace de fidélisation de la clientèle des paris sportifs et d’interaction entre les différents parieurs et passionnés de l’actualité sportive à travers le monde, par le biais de sondages et commentaires des consultants de ses sites d’informations sportives.

Paris sportifs, un vecteur économique important pour les clubs

Etant conscients de l’impact financier et sportif considérable des paris sportifs, les plus grands clubs de la planète tels que l’AC Milan, Real Madrid, Barcelone, Lyon, Lille, Montpellier, Everton, West Ham, Newcastle… n’ont pas hésité à signer des partenariats stratégiques de grande envergure avec les différentes sociétés gérant cette activité.

Le cas de l’Angleterre est nettement révélateur de l’ampleur de ce partenariat entre les sociétés de paris sportifs et les clubs Anglais ; puisque 27 des 44 équipes de la 1ère et 2ème division disposent d’une marque de paris sportifs comme sponsor.

La Liga également est considérée comme étant un terrain parfait des paris sportifs.19 des 20 clubs Espagnols sont sponsorisés par des marques de paris sportifs. A titre indicatif des retombées financières considérables engendrées par ces dites-enseignes sur la trésorerie des clubs, le Barça a bénéficié de 8 Millions d’Euros l’année passée résultant de son partenariat avec un bookmaker Russe. Le Real, lui a vu ses caisses renflouées par 6 millions d’Euros émanant justement d’un partenariat avec une société de paris sportifs.

L’Italie, l’autre grande nation de football n’est pas restée insensible à l’attrait lucratif des paris en ligne, puisqu’en 2018, 15 des 20 clubs de la série A possédaient un contrat de sponsoring avec une enseigne de paris sportifs.

Ce puissant vecteur économique et sportif a touché le continent Africain par le bais de la CAF qui s’est alliée à un grand opérateur du genre pour ses compétitions inter-nations et interclubs.

L’une des figures emblématiques du football Africain Samuel Eto’o vient de lancer sa propre enseigne de paris sportifs « BETOO » dans son pays natal le Cameroun « Ma vie est un ensemble de paris gagnés » s’est exprimé l’ancienne gloire du Barça au sujet de sa décision de se lancer dans le monde des paris sportifs.

TUNISIE : DES INDICATEURS RÉVÉLATEURS

1- Nombre de parieurs : 1.762.000 entre 19 et 39ans

2- Volume des jeux par semaine : 12.113.951 millions de dinars

3- Volume des jeux par mois : 48.455.804 millions de dinars

4- Estimation du volume annuel du marché : 484.558.042 millions de dinars

5- Volume annuel du marché parallèle : 339.190.629 millions de dinars

6- Gains redistribués : 288.312.034 millions de dinars

7- Manque à gagner pour l’Etat résultant du marché noir en matière de recettes fiscales : 72.078.008 millions de dinars

8- 9/10 des joueurs parient sur des plateformes illégales

9- 93% des parieurs préfèrent miser sur des sites en Dinar Tunisien

10-80% des paris en ligne sont réalisés par le bais du circuit parallèle

11-Un Tunisien parie en moyenne 9,666 dinars/semaine