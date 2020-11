Assurances Maghrebia utilise la technologie Mobile pour la digitalisation du parcours client en cas de sinistre automobile

Assurances Maghrebia, Acteur de Référence et leader en matière d’assurances et de réassurance en Tunisie, a tenu dans son siège social une cérémonie pour célébrer la signature d’une convention de partenariat avec la Startup AVIDEA ( DigiConstat) ayant pour objet la mise en place de deux plateformes DigiClaim et DigiFraude pour la déclaration et le suivi des sinistres automobile en ligne.

Quelques mois après le lancement de son application mobile, Assurances Maghrebia innove et offre à ses clients une expérience inédite en Tunisie et un parcours digital complet en cas de sinistre automobile.

Désormais, les clients d’Assurances Maghrebia ont la possibilité de remplir une déclaration de sinistre automobile en ligne, d’interagir avec les différents acteurs (compagnie, Experts ….), et de suivre leurs dossiers sinistres en temps réel et depuis un smartphone.

A travers ce partenariat, les deux équipes AVIDEA et Assurances Maghrebia ont partagé leurs savoir-faire grâce à une expérience collective innovante pour mieux servir les clients de Maghrebia, et , ce , dès le moment où se produit l’accident jusqu’au règlement du sinistre.

Dans l’ère du digital, la signature du contrat a été faite électroniquement à travers des tablettes.

« À travers ce partenariat, Assurances Maghrebia vise à mettre à profit la double culture, l’agilité des startups et l’expertise d’un assureur de référence tout en mettant la technologie au service de nos clients. Encourager les jeunes entrepreneurs entre dans le cadre de notre politique RSE» a déclaré Mr Habib BEN Hassine, Directeur Général de Maghrebia

Mr Jaafar NASRI CEO de AVIDEA a ajouté «« Remettre l’expérience client au centre et réduire les délais de traitement d’un sinistre automobile est notre mission principale avec Assurances Maghrebia. Nous apprécions énormément l’agilité de ses équipes pendant la période d’intégration et nous sommes ravis d’être sélectionnés pour cette mission »