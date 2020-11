Les mécanismes du trading

Comment débuter en trading ?

Vous voulez vous lancer dans le trading? Vous êtes un débutant et vous cherchez à mieux comprendre les mécanismes de la bourse ou alors vous avez déjà fait vos premiers pas et vous voulez augmenter votre expérience et approfondir vos connaissances ?

Dans le domaine du trading, il y a beaucoup à apprendre et surtout beaucoup à gagner. Devenus essentiel dans l’économie actuelle, les traders sont aussi importants que les investisseurs. Rappelons qu’à l’encontre de l’investisseur qui travaille sur des bénéfices à long terme, les traders achètent et revendent des actifs financiers rapidement, réalisant ainsi des bénéfices sur les plus-values de la transaction. La différence entre les coûts d’achats et les prix de reventes étant, dans la grande majorité, très petite, le trader joue donc sur la quantité.

Si vous êtes parmi ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, il faut savoir que le travail de trader s’appuie sur la connaissance des mécanismes de la bourse, la compréhension de la macro-économie actuelle, les rouages de l’économie en général et des qualités telles que la réactivité, la discipline et l’organisation.

Les premiers pas vers le trading

Comme tout métier, le trading s’apprend. On ne naît pas trader et on ne devient pas le meilleur du jour au lendemain. Même si l’image véhiculée du trader est celui d’un parieur qui suit un instinct infaillible et avec une passion débordante pour la prise de risque, il est à savoir que c’est l’expérience, la logique et la connaissance qui prévalent dans ce domaine.

Pour commencer, Il est très important d’apprendre le jargon utilisé dans la bourse. Vous ne pourrez pas commencer si vous ne connaissez pas ce qu’est le spread, le Bid Ask ou un -oss. L’apprentissage des termes techniques est évidemment accompagné de celui de notions de bases telles que la bonne réalisation d’une transaction, le coût des plus-values et des bénéfices, etc.

La mise en place de ces concepts de base est faite par le biais de la lecture des livres, l’inscription à des cours en ligne ou le suivie de formation. Votre solution la plus accessible et la plus simple est bien sûr l’internet. Le moyen le plus simple de comprendre le principe du trading est évidemment les vidéos Youtube, les cours en ligne voire même les blogs et tutoriels qui se trouvent sur le net. Il est vivement conseillé de se renseigner sur ceux qui ont posté les contenus éducatifs pour éviter la désinformation.

Mettre en œuvre vos connaissances de trading

Le marché est une vaste construction économique qui fonctionne avec des mathématiques et la plupart du temps, son côté spéculatif est aisément prévisible, mais reste difficiles à saisir étant donné l’infinité de facteurs variables qui régissent l’économie réelle.

Comprendre le théorique ne suffit pas et cela pourrait justifier votre réticence à appliquer vos connaissances dans la vraie vie. Il est certes admis que dans ce domaine, les débuts se démarquent par des pertes mais ceux-ci peuvent être minimisés à travers des simulations.

En effet, vous pouvez simuler le marché financier que vous visiez pour avoir une idée plus claire quant à l’application des méthodes de trading sans avoir à risquer votre argent. En outre, vous évitez de commettre les erreurs de débutants. Vous pouvez essayer à cet effet le trading virtuel gratuit : meilleur Simulateur trading. Référence parmi les démos de trading, avec un accès facile, le simulateur vous permet d’apprendre en toute sûreté, et pour les traders expérimentés de tester des nouvelles stratégies d'investissement dans des conditions réelles.