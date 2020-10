Inauguration de la Placette Reine Marie de Roumanie à Tunis

Le mardi 27 octobre 2020, à Tunis a eu lieu l'inauguration officielle de la «Placette Reine Marie de Roumanie», située à Cité Jardins, devant la Section Consulaire de l'Ambassade de Roumanie en République Tunisienne.



L'inauguration de la «Placette Reine Marie de Roumanie» est un signe des excellentes relations roumano-tunisiennes tant au niveau politico-diplomatique qu'au niveau des autorités locales. Ces dernières années, ces relations se sont développées, non seulement d'un point de vue politico-économique et académique, mais aussi à travers des relations étroites au niveau des autorités locales. Mme Souad Abderrahim, maire de la capitale Tunis, s'est rendue en Roumanie et a eu des réunions avec les autorités locales de plusieurs villes pour échanger les expériences et les bonnes pratiques administratives.



Vu la décision du conseil municipal de la Mairie de Tunis concernant la Placette Reine Marie de Roumanie, datant du 6 décembre 2019, ainsi que l'anniversaire des Traités de paix de Paris (1919-1920), signés après la Première Guerre mondiale, l'inauguration de cet espace public est une première non seulement en Tunisie mais aussi en Afrique. La Conférence de paix de Paris et implicitement le Traité de Versailles sont des événements historiques importants dans lesquels la reine Marie de Roumanie a joué un rôle important.



Lors de l'événement, les autorités tunisiennes étaient représentées par Mme Souad Abderrahim, maire de la capitale Tunis et cheikh de la médina ainsi que des conseillers de la mairie.

L'initiative d'avoir un espace à Tunis portant le nom de la reine Marie appartient à l'ambassade de Roumanie en Tunisie et a été chaleureusement soutenue par les autorités locales.

Les autorités roumaines étaient représentées par SEM Dan Stoenescu, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Roumanie à Tunis qui a lu un message de SEM Bogdan Aurescu, Ministre des Affaires étrangères. L'événement a également réuni des représentants du corps diplomatique, des membres de la communauté roumaine en Tunisie, des étudiants du Lectorat roumain à Tunis et d'anciens étudiants tunisiens qui ont étudié en Roumanie.

Dans un contexte de pandémie, la cérémonie d'inauguration a été limitée dans le respect des règles de protection sanitaire.



La plaque inaugurale dévoilée consacre la nomination de la Reine Marie à cet espace public, situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de la capitale tunisienne.

La forte personnalité universelle de la reine Marie de Roumanie reste un exemple de courage et de progrès pour l'histoire de la Roumanie.

En créant cet espace public, nous donnerons l'opportunité aux habitants de la capitale Tunis qui visitent la section consulaire de l'ambassade de Roumanie d'en savoir plus sur l’histoire des roumains ce qui approchera encore plus nos deux peuples.

Communiqué