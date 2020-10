OXAHOST, le premier Hébergeur web Tunisien avec un support 24H/7J

OXAHOST est une Startup Tunisienne fondée par Tarek Nakbi, jeune entrepreneur de 27 ans passionné de technologie depuis son plus jeune âge. Elle opère dans le secteur de l’hébergement internet depuis janvier 2018 et compte aujourd’hui 14 employés tunisiens gérant un large portefeuille de clients en Tunisie et dans le monde.



Les services de OXAHOST se traduisent par l’Hébergement Web, la réservation du nom de domaine, les certificats SSL, les serveurs et les Business Solutions.

La principale valeur de l’hébergeur tunisien est le respect du client et sa valorisation. En effet, OXAHOST est une entreprise orientée client qui mobilise ses compétences au service du consommateur pour optimiser les échanges et offrir une expérience d’exception.

C’est ainsi que OXAHOST se permet de se positionner comme premier Hébergeur Tunisien avec un support technique 24H/7J.

A l’exception de ses nombreux concurrents régionaux, OXAHOST s’est internationalisé depuis ses début avec un riche portefeuille client lui permettant d’ouvrir une filiale en Côte d’Ivoire et prochainement dans d’autres pays.



Avec le choix de l’implantation en Tunisie, le prestataire de service met en priorité le développement du pays par ses jeunes ingénieurs et l’injection des compétences dans le patrimoine tunisien.



Avec une grande qualité de service, OXAHOST offre des avantages avec des prix alliant qualité de prestation et disponibilité en continue. En effet, un groupe d’experts est au service des clients et disposé à répondre à tous les questionnements 24/7.



“Notre but est d'innover dans notre secteur et de vous apporter la sérénité d'un hébergeur autonome et auto-financé.” Affirme Tarek Nakbi, fondateur et CEO de OXAHOST.



OXAHOST s'engage sur l'éthique de sa relation avec ses hébergés



Par ses services, ses compétences et son expérience, OXAHOST bénéficie d’une croissance qui lui permet d'investir et de développer les services pour maximiser la qualité et la richesse des prestations apportées chaque année.



C’est l'un des seuls hébergeurs en Tunisie à fournir à ses clients des commandes pour des serveurs dédiés 100% automatisés avec des Datacenter certifiés ISO 27001, 50001, assurant ainsi une sécurité optimale.



“Nous nous basons principalement en Tunisie car nous croyons que malgré les nombreuses opportunités de l’étranger, notre pays doit continuer à se développer à travers ses ingénieurs et ses spécialistes.” D’après son CEO



Dans l’optique d’une amélioration continue, OXAHOST prévoit de commercialiser ses propres serveurs en début d'année 2021, en Tunisie ainsi que de développer de possibles partenariats technologiques dans le but de renforcer son expertise.