Les États-Unis mobilisent plus de 31 millions de dollars pour soutenir 13.000 petites entreprises tunisiennes, en partenariat avec Baobab et Advans

Le gouvernement des États-Unis à travers l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), s'associe à deux institutions de microfinancement de premier plan, Baobab Tunisie et Advans Tunisie pour fournir des financements à plus de 13 000 micro- et petites entreprises tunisiennes. Ce programme de financement appuie particulièrement les entreprises appartenant à des femmes dans les régions mal desservies de la Tunisie.

USAID Tunisia JOBS, en partenariat avec Baobab et Advans, aidera à mobiliser 31,5 millions de dollars en financement au profit de 13 200 micro- et petites entreprises à travers la Tunisie. Baobab et Advans fourniront l’équivalent de 28,5 millions de dollars en prêts de fonds de roulement. USAID Tunisia JOBS contribuera avec 3 millions de dollars en subventions. Les prêts et les subventions aideront les micro- et petites entreprises à maintenir environ 17 300 emplois.

« Le gouvernement des États-Unis s’engage à développer des solutions innovantes et durables pour accélérer la relance des entreprises à l’échelle nationale en leur fournissant des capitaux indispensables à un moment critique », a déclaré le directeur de la mission USAID en Tunisie de l’ambassade des États-Unis, M. Peter Riley. « En août 2020, L’USAID et l’ambassade des États-Unis ont engagé 10 millions de dollars dans le cadre d’un nouveau fonds de relance économique destiné à soutenir la relance et la croissance du secteur privé tunisien et qui bénéficiera directement à des dizaines de milliers d’entreprises à travers la Tunisie ».

Le fonds de l’USAID pour la relance économique des petites entreprises, dont le montant s’élève à 10 millions de dollars, s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’ambassade des États-Unis en soutien à la réponse de la Tunisie à la crise du COVID-19 et à son effort de rétablissement. Depuis mars, l’ambassade des États-Unis en Tunisie a contribué avec plus de 37,5 millions de dollars. Cette contribution comprend le soutien de la communauté médicale à travers des kits de tests, des équipements de protection individuelle, du matériel médical et des campagnes de sensibilisation. Ce soutien inclut également la contribution à l’effort national et à la mobilisation de la société civile, ainsi qu’à la réponse économique du pays à travers les efforts de relance et les initiatives gouvernementales pour la digitalisation.

Communiqué