Mubawab lance les Digital Days au service de la relance immobilière

Mubawab continue de se démarquer et de saisir les opportunités de développement malgré le contexte actuel. En effet, le 1er site immobilier en Tunisie continue de renforcer son engagement vis-à-vis des acteurs du marché immobilier afin de leur permettre de tirer profit de tous les bénéfices du numérique, assurant ainsi la relance et la continuité de l’activité.

L’immobilier est un secteur qui s’est beaucoup fragilisé pendant la crise du coronavirus, se caractérisant par un vrai temps mort en termes de ventes et de locations pendant la période de confinement.

Mubawab, en tant qu’acteur de confiance et référence de l’immobilier digital, n’a jamais cessé de fournir un accompagnement personnalisé aux professionnels du secteur permettant de créer de nouvelles opportunités et de booster les transactions immobilières.

C’est dans ce contexte que Mubawab suit le pas de sa maison mère, le groupe EMPG, qui possède et exploite des plates-formes de petites annonces immobilières ainsi que d’annonces généralistes leaders dans les marchés émergents. Le groupe investit massivement dans la technologie et la R&D, avec des centres technologiques dédiés dans plusieurs pays afin d’apporter son expertise et des solutions business pour contribuer à la reprise.

Afin de soutenir la relance du marché de l’immobilier en Tunisie, Mubawab lance les “Digital Days”, un événement virtuel qui offre aux professionnels du métier - Agences et promoteurs immobiliers - des opportunités de collaboration exceptionnelles avec des nouveaux services sur-mesure.

En élaborant ce concept innovant, Mubawab se rapproche encore plus des professionnels de l’immobilier tout en veillant à poursuivre sa quête d’amélioration continue et à accompagner au mieux la dynamique du marché immobilier malgré le contexte de crise.

“Le digital, est et restera notre meilleur allié pour nous permettre d’accompagner la relance du marché immobilier. Il nous permet de proposer un accompagnement personnalisé en phase avec les cycles de vie des projets et les nouvelles tendances des acquéreurs afin de soutenir la reprise.” Conclut Anis Gharbi, Country Manager de Mubawab Tunisie