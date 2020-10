« A World for Travel - Evora Forum » annonce louverture des inscriptions

Le premier forum « A World for Travel » 2020 aura lieu les 5 et 6 novembre 2020 dans la superbe ville médiévale d'Evora, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à une heure et demie de route de Lisbonne, au Portugal. Organisé par le spécialiste français de l’événementiel Eventiz Media Group, avec le soutien de VisitPortugal et de la région de l'Alentejo et en partenariat avec le Global Travel and Tourism Resilience Council, « A World for Travel » est en passe d'être le premier événement mondial de voyage B2B organisé en présentiel depuis l'apparition de la COVID-19.

Les inscriptions sont ouvertes aujourd'hui et la participation est gratuite virtuellement comme en présentiel à Evora.

Le programme comprend les figures les plus emblématiques de l'industrie du voyage. Avec l'engagement d'associations professionnelles et sectorielles de premier plan comme le WTTC, l'OMT, ETC, PATA, ATTA, LATA, ECTAA, Tourism Cares, USTOA et de nombreuses autres organisations clés du monde entier s'engageant à soutenir ce que certains décrivent déjà comme le « Davos du tourisme », l'événement sera crucial pour déterminer comment le secteur peut se transformer. L'événement se concentre sur les conséquences de la pandémie COVID-19 et comprendra des discussions animées, des débats difficiles et un certain nombre d'ateliers pratiques conçus pour proposer un plan pour la transformation urgente de l'industrie mondiale du voyage et du tourisme.

Le premier jour de l'événement établira les problèmes actuels auxquels l'industrie est confrontée, le deuxième jour est conçu pour trouver des solutions ambitieuses qui embrassent un avenir plus durable, pour réorganiser les modèles de voyage obsolètes et pour forger de nouvelles collaborations entre les producteurs et les consommateurs pour le bien et le meilleur de l'humanité. La session finale révélera les cinq « Spirit of Evora Commitments» (engagements urgents) sur lesquels les délégués seront invités à s’engager sur une mise en œuvre puis un bilan de leurs progrès l’année suivante.

Les cinq engagements de l’esprit d’Evora se concentreront sur les domaines suivants :

• Environnement et changement climatique

• Atténuation des risques et prise en compte des enjeux sanitaires

• Impact social

• Transformation de l'industrie (y compris nouveau leadership, nouveau modèle économique et économie partagée)

• La technologie.

Plus de 120 orateurs ont été invités à participer, dont des dirigeants exceptionnels tels que l'explorateur mondial Michael Horn, qui rejoindra des économistes de renom, des PDG de grandes entreprises du voyage, des OTA, des Ministres du Tourisme, des gouvernements locaux, des ONG et des commentateurs des médias internationaux. L'événement mettra en vedette à la fois des conférenciers sur place et des contributions en ligne, afin de garantir que les personnalités du secteur du tourisme qui ne peuvent pas voyager puissent participer.

Il est à noter que les organisateurs travaillent avec diligence pour établir des protocoles appropriés pour la sécurité des participants, à savoir pour effectuer des tests à l'arrivée.

Rita Marques, secrétaire d'État au Tourisme au Portugal, a commenté :

« Il s’agit d’un sommet véritablement révolutionnaire pour une période sans précédent. L'avenir du secteur mondial du tourisme repose sur la création de partenariats tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des voyages. Le Forum d'Evora sera une véritable opportunité, un think tank pour façonner et sécuriser le tourisme de demain. Nous aurons des conversations difficiles sur des sujets que nous n'aurions jamais imaginé devoir aborder avec une telle ampleur. Ce sera un test mental, et j'espère gratifiant alors que nous nous réunissons pour réinventer l'avenir de notre industrie qui profite à des millions de personnes dans le monde et sans laquelle serait une perte internationale écrasante. »

La participation à l'événement est gratuite en présentiel et virtuellement.

www.aworldfortravel.org . Pour s’inscrire: EvoraForumRegistration

Pour plus d'informations : Contactez notre Ambassadeur Afrique et Moyen-Orient,

Mr Tarek LASSADI: tarek.lassadi@traveltodo.com