Sfax découvre la nouvelle Peugeot 2008 ainsi que le concept international « Apéros Entrepreneurs »

Excellente initiative organisée par Hichem Loukil, Gérant de l’Agence 3S Peugeot à Sfax « Auto Lion » et Hassen Mokadem, coordinateur en chef du concept « Apéros Entrepreneurs » et en collaboration avec la Stafim Peugeot.

Jeudi 1er octobre, à l’hôtel Ibis de Sfax, un sympathique event a été en effet organisé par ces messieurs.

Plus de 150 entrepreneurs, appartenant à divers secteurs professionnels ont fait le déplacement pour découvrir ce concept international « Apéros Entrepreneurs » qui offre l’opportunité de partager des expériences professionnelles dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

Les présents ont également pu découvrir la nouvelle star de Peugeot Tunisie, le tout nouveau SUV Peugeot 2008, lancé il y a quelques mois par PSA à l’international et qui rencontre un vif succès.

Le SUV Peugeot 3008 et le nouvelle berline Peugeot 508 faisaient aussi partie de l’exposition organisée par Hichem Loukil et son team.

Nizar Chaari, invité VIP

Parmi les invités, on retrouvait notamment le notoire Nizar Chaari, patron du Magazine Tunivisions et très impliqué dans l’organisation de ce genre d’évènement networking avec Tunivisions Fondation et évidemment toujours très attaché à sa ville natale de Sfax.

« C’est une excellente initiative et j’espère que d’autres Soirées Apéros Entrepreneurs suivront, que ce soit à Sfax ou partout dans notre belle Tunisie » a-t-il declaré.

Prochain rendez vous au Kef, Sousse et Jerba

Justement, toujours en collaboration avec la Stafim Peugeot, Hassen Mokadem compte organiser 3 Apéros Entrepreneurs avant fin 2020. Le prochain prévu début novembre au Kef, sera organisé en collaboration avec Mariem Zoghlami, gérante de l’Agence 3S Peugeot au Kef.

Suivront par la suite Sousse et Jerba.