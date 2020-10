Advans Tunisie lance son programme daccompagnement « 3 x 100% » destiné à 1 000 micro-entrepreneurs

Advans Tunisie, une institution de microfinance qui soutient les entrepreneurs et les agriculteurs tunisiens avec des crédits adaptés à leurs besoins, a lancé officiellement son programme d’accompagnement client « 3 fois 100% » : 100% à distance, 100% sur mesure, 100% gratuit dans un contexte de crise post Covid-19 lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 25 septembre 2020 à son siège au Lac III pour affirmer son positionnement en tant qu’acteur majeur de développement économique et financier.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Monsieur Christophe de BASSOMPIERRE, Ambassadeur de Belgique en Tunisie, de Monsieur Fraj HBAIEB, représentant de l’Autorité de Contrôle de Microfinance et des membres du Conseil d’Administration d’Advans Tunisie.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie RSE d’Advans Tunisie, a bénéficié du soutien de bailleurs internationaux qui ont financé le programme, dont notamment la « Swiss Capacity Building Facility » (SCBF), la Société Néerlandaise de Financement du Développement (FMO) et les fonds SANAD pour les MPME (Micro, Petites et Moyennes Entreprises) ainsi que du soutien de "l’action de solidarité belge initiée par le Conseil de Gouvernance Economique Belgo-Tunisien (CGEBT)”.

Un programme a fort impact social et Economique

Conçu en partenariat avec Tamss (Tunisian Association for Management and Social Stability) et Ademe (Association Tunisienne de Développement des Micro Entreprises), deux associations qui œuvrent dans le coaching et l’accompagnement des entrepreneurs, le programme se concentre sur la relance économique de l’activité des clients, le maintien de l’emploi, le développement des compétences techniques et managériales des entrepreneurs et l’écoute active des clients pour les aider à gérer les aspects émotionnels et psychologiques qui peuvent les mettre à rude épreuve dans ces circonstances difficiles.

‘’Le programme d'accompagnement sur mesure que nous lançons aujourd'hui avec nos partenaires Ademe et Tamss confirme notre engagement d'être, dans toutes circonstances, aux côtés des entrepreneurs et agriculteurs tunisiens en leur apportant des solutions financières et non financières », souligne Brieuc Cardon, Directeur Général d’Advans Tunisie.

Un programme innovant, une première étape à la digitalisation des services non financiers

Ce programme d’accompagnement est 100 % à distance grâce à l’utilisation des outils numériques pour faciliter et simplifier l’accès au coaching individuel pour les micro-entrepreneurs tout en garantissant une qualité de coaching de haut niveau grâce à l’expertise de coachs professionnels.

L’utilisation de la plateforme digitale WikiFlow (développée par l’entreprise belge Wikiflow), permet d’avoir un dossier digitalisé et unique par client avec une vision en temps réel sur sa situation à chaque étape de l’accompagnement.

L’ambition d’Advans Tunisie est de développer ce type d’accompagnement afin d’en faire bénéficier un grand nombre d’entrepreneurs et d’agriculteurs tunisiens. Cette première expérience de l’accompagnement 100% à distance constituera le fondement, pour le lancement à moyen terme, de l’accompagnement personnalisé digital qui permettra aux clients d’avoir accès à tout moment à du contenu (conseils, formations, témoignages, quizz…) personnalisé et pertinent à partir de leur future application mobile Advans Tunisie.