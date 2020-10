Lancement du premier Chatbot bancaire AmenBot par Amen Bank

Fidèle à sa stratégie de transformation digitale, dans un monde numérique et de plus en plus connecté, Amen Bank a poursuivi sa politique d’amélioration des services offerts à sa clientèle et a lancé, en exclusivité et en avant-première, le premier Chatbot bancaire intelligent en Tunisie, « AmenBot ».

En effet, « AmenBot », est le 1er chatbot bancaire 100% tunisien, disponible 24H/24 et 7J/7, sur Facebook Messenger, mais également sur d’autres canaux. Il est à préciser qu’« AmenBot » a été conçu par les compétences internes d’Amen Bank, en partenariat avec la Fintech tunisienne, Deepera.AI. En fait, « AmenBot » offre aux internautes une panoplie d’informations sur les offres, les produits et les services d’Amen Bank, mais recueille également leurs réclamations, répond à leurs interrogations et les assiste même pour une ouverture de compte 100% en ligne avec Amen First Bank.

Par ailleurs et en cas de besoin, il pourra rediriger ses utilisateurs d’une façon automatique, vers le Centre de Relations Clients.

« AmenBot » va ainsi offrir une expérience « client autonome et efficace » et sera à tout moment, prêt à assister ses utilisateurs de manière interactive, grâce à l’intelligence artificielle et en intégrant de nouvelles langues, mais également des nouveaux services et fonctionnalités, puisqu’il bénéficiera d’une amélioration continue.

A travers « AmenBot », Amen Bank offre à sa clientèle, un canal de contact interactif à la pointe de la technologie, qui représente un pilier de la relation client digitalisée, capable d'un apprentissage cognitif et d’une compréhension et interprétation en permanente évolution du Natural Language Processing (NLP), permettant ainsi une interaction quasi humaine avec ses internautes.