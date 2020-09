Eleonetech élue meilleure entreprise Kaizen en Afrique

On gagne toujours à choisir l’excellence et Eleonetech en est la preuve concrète.

Eleonetech , EMS du groupe OneTech et spécialisée dans l’assemblage des Cartes électroniques et Modules Mécatroniques, a remporté le grand prix Kaizen Afrique.

Rappelons que Eleonetech fût lauréate du prix Kaizen Tunisia en Septembre 2019.

Aujourd'hui, la filiale du groupe OneTech célèbre le premier prix Africa Kaizen se plaçant ainsi en tête des 22 pays africains participants.

Riche par son Capital Humain et partageant une forte culture Kaizen, la société

oeuvre au quotidien pour l'amélioration continue de la productivité et l’adoption d’activités industrielles à forte valeur ajoutée.

D’abord pratiqué au Japon, Kaizen est tout simplement le mot nippon pour l’amélioration continue ou le changement pour le mieux. Le concept Kaizen est une façon d'aborder la fabrication, l'ingénierie, la gestion et au-delà. Elle s'applique aux différents processus de l’entreprise tels que l'achat, la logistique, la chaîne d'approvisionnement... et se réfère à des activités visant une amélioration continue de toutes les fonctions et l'élimination du gaspillage. La culture Kaizen implique tout le monde dans l'entreprise, des travailleurs de la chaîne de montage jusqu'au PDG.

« L’amélioration continue est au cœur de notre stratégie de développement, Kaizen est une Culture, un état d’esprit pour mes collaborateurs.» Mr Khaled Daami, General Manager Eleonetech.

En effet, Eleonetech est dôtée d’un département Lean Manufacturing dédié à l’amélioration continue au quotidien et participe régulièrement à différentes compétitions de mise ne valeur dont notamment la compétition Kaizen organisé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

« On ne suit pas le changement on en est les créateurs » Khaled Daami, General Manager Eleonetech

Se distinguant par son expertise multidisciplinaire dans les domaines Industriel, Automobile , et bien d’autres, Eleonetech ambitionne de se positionner en leader du bassin méditerranéen et du continent africain. La société réalise dores et déjà une percée dans le monde de l’industrie aiguillée par la vision stratégique de ses leaders.

Bien au-delà de l’impact positif de la démarche Kaizen sur les indicateurs financiers et de productivité - réduction des délais d’exécution des opérations, augmentation de la réactivité - celle-ci a aussi profondément touché les conditions de travail ; la santé et sécurité des collaborateurs ainsi que leur motivation d’aller toujours de l’avant.

La conférence de remise des prix a été organisée en ligne compte tenu du contexte mondial actuel sous la menace du Covid-19 qui n’a pas pu entraver l’équipe motivée d’Eleoenetech de continuer sur le chemin de l’Excellence.