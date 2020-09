L'UBCI confirme son engagement auprès des entreprises allemandes

Suite au succès des éditions précédentes, l’UBCI Groupe BNP Paribas en collaboration avec la Chambre tuniso-allemande de commerce et d’industrie (AHK) ont convié les adhérents de la chambre, le 18 septembre au Mövenpick Gammarth, autour d’un cocktail dînatoire, organisé selon les normes sanitaires.

Cette rencontre a réuni les représentants des principales entreprises allemandes en Tunisie, en présence de son excellence M. Peter Prügel, Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, de Jörn Bousselmi et Ibrahim DEBACHE, respectivement Directeur Général et Président de l’AHK. Côté UBCI, Maher BEN ABDALLAH, Directeur du Corporate Banking de l’UBCI était accompagné de ses équipes commerciales et directeurs de régions.

L’UBCI développe depuis longtemps un souci d’accompagnement des entrepreneurs allemands en Tunisie et cette rencontre témoigne une nouvelle fois de cet engagement.

A noter que le tissu entrepreneurial allemand en Tunisie est l’un des plus dynamiques. Il compte en effet 300 entreprises étrangères installées sur tout le territoire tunisien. Cette clientèle motive sa présence en Tunisie par les nombreux atouts qu’offre ce pays et par la proximité géographique avec l’Europe, zone dans laquelle le Groupe BNP Paribas se classe au premier rang des banques universelles.

"De Francfort à Sfax, de Berlin à Tunis, de Dusseldorf à Bizerte, les synergies sont effectives entre collaborateurs du Groupe, constituant un véritable trait d’union entre les deux pays. Avec un objectif commun : développer le courant d‘affaires entre la Tunisie et l’Allemagne, accompagner au quotidien les entreprises allemandes implantées en Tunisie, au service de leur pérennité et de leur développement, avec les performances qui sont les leurs dans un univers complexe dont nous connaissons parfaitement les écueils et les obstacles ». a déclaré M. Maher Ben Abdallah, Directeur du Corporate Banking UBCI.