GAT Assurances plébiscite ses 100 meilleurs conducteurs, par loctroi à chacun dune carte carburant Agil dune valeur de 500 DT

Toujours innovante et socialement responsable par ses actions en faveur de la Prévention Routière, GAT Assurances, partenaire officielle de l’Association Tunisienne de la Prévention Routière, lance sa deuxième opération gratifiante pour les « 100 meilleurs conducteurs » en octroyant à chacun une carte carburant Agil, d’une valeur de 500 DT.

GAT Assurances gratifie 100 lauréats, en 100 jours

Médiatisée en direct sur les ondes de Shems FM, par Hamza Belloumi, l’opération du tirage au sort sera effectuée au quotidien, en présence d’un huissier de justice. Elle ciblera chaque jour, les bons conducteurs de chacune des Agences GAT Assurances.

Qualités et conditions pour être classé « bon Conducteur »

Un bon conducteur GAT Assurances, est une personne sensibilisée aux dangers de la route qui n’a pas fait d’accident fautif depuis son adhésion à la Compagnie, une adhésion qui date de minimum 5 ans.

GAT Assurances s’investit pour sauver des vies et investit dans des gratifications importantes destinées à ses bons conducteurs pour les valeurs et la vision commune qu’ils partagent.

En dehors des gratifications, GAT Assurances s’investit en organisant, tout le long de l’année, des actions de sensibilisation via des campagnes d’affichage et de distribution de stickers à coller sur les pare-brise, pour dénoncer l’excès de vitesse et le non-respect de la distance de sécurité.

Ciblant l’efficacité de la ceinture de sécurité, GAT Assurances n’hésite pas, pour une meilleure prise de conscience des conducteurs, à organiser des actions de simulation pour faire vivre l’expérience d’un choc en voiture ou d’un tonneau.

Partenaire de taille de l’Association Tunisienne de la Prévention Routière, GAT Assurances est présente aux côtés de l’ATPR pour l’accompagner dans les actions qu’elle entreprend au quotidien.

Le choix de Agil … un choix de qualité

Agil est leader dans la distribution des hydrocarbures et dispose du plus grand réseau de stations-service réparties sur tout le territoire tunisien ... d’où l’avantage de la proximité pour tous les gagnants des cartes carburants.

Pour la qualité du carburant AgilX Premium qui préserve, protège et nettoie les moteurs dès le premier plein. AgilX Premium, étant également écologique, permet de réduire jusqu'à 25% des émissions polluantes

Pour les avantages qu’offre la carte Agilis étant un moyen de paiement hautement technologique, sécurisé et performant et qui répond aux besoins des grandes sociétés, des gestionnaires de flottes, PME ou commerçants… La carte Agilis permet de contrôler la consommation de la flotte en direct, de rationaliser les dépenses, de récupérer la TVA et de gagner du temps. Elle est également rechargeable en ligne avec l’option de transfert de carte à carte.

Avec la carte Agilis, les bons conducteurs gagnants bénéficieront de bien d’autres services tels que la vidange, l’entretien du véhicule, le lavage, etc.

Pour son engagement en tant que société citoyenne et responsable dans la sécurité routière.

Si vous êtes un client fidèle de GAT Assurances, si vous êtes bon conducteur, vous pourrez faire partie des chanceux qui recevront un appel de Hamza Belloumi dans les 100 jours qui viennent !