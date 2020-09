La Fondation Orange lance la 3ème édition du Prix Orange du Livre en Afrique

Après deux éditions réussies, la Fondation Orange, a choisi de renouveler en 2021, avec le soutien de l’Institut Français, le Prix Orange du Livre en Afrique.

La Fondation Orange, dont Elizabeth Tchoungui vient de prendre la vice-présidence, est engagée dans 18 pays africains et a pour ambition d’accompagner ces pays dans leur développement, notamment sur le plan culturel.

La reconnaissance des talents littéraires africains

Le Prix Orange du Livre en Afrique répond à la volonté de la Fondation Orange d’œuvrer pour la promotion des talents littéraires africains et de l’édition locale africaine.

Ce prix récompensera en 2021 un roman ou un recueil de nouvelles écrit en langue française par un écrivain africain et publié par une maison d'édition basée sur le continent africain. Compte tenu des difficultés causées par la crise du Covid 19, les éditeurs pourront exceptionnellement présenter des livres sur une durée de publication étendue du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020.

Les maisons d’édition peuvent proposer jusqu’à trois ouvrages, avant le 30 septembre.

Une présélection de six romans sera faite par six comités de lecture basés en Tunisie, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Mali. La liste des romans finalistes sera communiquée en février 2021. Les auteurs finalistes bénéficieront d’une visibilité de leur ouvrage (événements littéraires, médias,…) et leur éditeur, de rencontres professionnelles dédiées.

Le jury, présidé par la romancière et universitaire Véronique Tadjo, est composé d’écrivains, de critiques littéraires et de personnalités reconnues dans le monde littéraire. Il aura pour mission de désigner le lauréat parmi les six auteurs finalistes. L’annonce du lauréat se fera début juin 2021 lors d’une cérémonie dans une ville africaine. En plus d’une dotation de 10 000 €, le lauréat bénéficiera d’une campagne de promotion de son ouvrage.

Plus de détails et modalités de participation sur le site lecteurs.com