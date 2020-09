Les métiers de lArt et du Cinéma : la Centrale Com met à lhonneur les artistes tunisiens

La Centrale Com, l’école de communication du groupe Université Centrale, organise ce mercredi 09 septembre à partir de 9h30 dans ses locaux au ,7, Rue du Brésil, Belvédère, Tunis, une journée porte ouverte autour de laquelle se réuniront de nombreuses personnalités et stars du cinéma du petit écran.

Seront présents à cette Journée Portes Ouverte, M. Brahim Letaief, M. Abdelahmid Bouchenak, Mme. Fatma Saidane, M. Hichem Rostom Mme . Dalila Meftahi, M. Moez Guediri, M. Khaled Bouzid, Mme Yasmine Dimassi, Mme Hela Ayed ,Mr Nassim Zyadyia.

Toutes ces célébrités viendront échanger avec les étudiants et les participants et se verront remettre des prix par la Centrale Com afin de couronner leurs succès lors des travaux audiovisuels précédants.

Une journée riche en activités, puisque les jeunes participants et désireux d’intégrer l’école de communication de l’Université Centrale auront droit à une présentation des différents départements et formations que propose l’école afin qu’ils trouvent le domaine qui les passionnent en plus de pouvoir échanger avec des sommités du domaine télévisuel.

Soyez donc au rendez-vous à partir de 9H30 !