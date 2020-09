TV5MONDE lance "TV5MONDEPLUS" la plateforme francophone mondiale

TV5MONDE lance TV5MONDEplus, sa plateforme francophone internationale de vidéos à la demande. Accessible partout dans le monde*, cette offre de contenus exclusivement en langue française, sous-titrée en 5 langues, a pour vocation la découvrabilité* des programmes francophones. La plateforme est accessible gratuitement (AVOD) sur l’ensemble des supports web et mobiles : web, applications mobiles et TV connectées.

L’annonce de la plateforme francophone mondiale « à partir de TV5MONDE », a été prononcée par Emmanuel Macron lors du sommet des chefs d’États francophones d’Erevan de 2018. Développée par TV5MONDE et TV5 Québec Canada, TV5MONDEplus voit le jour ce mercredi 9 septembre 2020 avec le soutien des cinq gouvernements constituants de TV5MONDE (France, Canada, Suisse, Wallonie-Bruxelles, Québec).

Avec ce lancement, TV5MONDE poursuit sa mission de service public des services audiovisuels francophones et donne un nouveau tournant numérique à ses ambitions.

“Notre rôle de service public multilatéral est de permettre au plus grand nombre de francophones, mais aussi de francophiles, grâce au sous-titrage, de partager les valeurs, la créativité et les talents de la Francophonie dont TV5MONDE est l’opérateur.” Yves Bigot, directeur général de TV5MONDE.

Généraliste et culturel, le catalogue est constitué d’œuvres – films de cinéma, fiction, documentaires- et du meilleur et du plus durable des programmes des chaînes partenaires de TV5MONDE – France Télévisions, Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec Canada, RTS, RTBF -, des productions propres de TV5MONDE (magazines d’information et culturels, documentaires), de coproductions en Afrique et de podcasts.. TV5MONDEplus propose également les programmes de partenaires de haute culture tels que le Musée de l’Homme, le Collège de France et le Centre Culturel Canadien à Paris.

À terme, le catalogue proposera près de 5 000 heures de programmes, avec un renouvellement de l’offre de plus 150 heures tous les mois.

Accessible mondialement sur tous les écrans et disponible en français, anglais, espagnol, arabe et allemand, la plateforme proposera un mode authentifié pour les utilisateurs souhaitant améliorer leur expérience (reprise de lecture, favoris…). TV5MONDEplus a été conçu et réalisé avec l’assistance des sociétés : Red Bee Media, DOTSCREEN et ProConsultant Informatique.

tv5mondeplus.com





*Sauf, pour l’instant, en Chine, aux États-Unis et aux Pays-Bas.

*La découvrabilité, terme québécois, est la capacité d’un contenu culturel de se laisser découvrir aisément par le consommateur qui le recherche et de se faire proposer à celui qui n’en connaissait pas l’existence.