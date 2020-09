Samsung marque une nouvelle ère d'innovation avec l'expérience virtuelle « Life Unstoppable »

Les derniers produits intelligents et connectés dévoilés pour alimenter nos modes de vie en évolution

Samsung Electronics Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui ses dernières avancées dans le domaine des smartphones, objets connectés, TV, moniteurs, audio et appareils électroménagers avec une expérience virtuelle, "Life Unstoppable", pour démontrer comment la gamme 2020 va améliorer les modes de vie connectés d'aujourd'hui.

Le monde virtuel "Life Unstoppable" marque une nouvelle ère d'innovation et est l'un des nombreux moyens par lesquels Samsung continue de pousser les limites de ce que la technologie peut faire. Ce monde virtuel pionnier et immersif a donné vie aux innovations de Samsung axées sur l'humain dans une nouvelle expérience de jeu.

Cette année, la relation des consommateurs avec la technologie est devenue encore plus intégrale, car ils ont cherché à rester connectés au monde extérieur. La technologie de Samsung défie les limites, en réunissant tous les éléments de la vie, du travail et du divertissement, avec des produits qui se connectent de façon harmonieuse les uns aux autres pour une expérience des plus intelligentes.

Aujourd'hui, la marque a présenté ses derniers produits audacieux et révolutionnaires, notamment :

La révélation mondiale de son dernier produit lifestyle, The Premiere - un projecteur intelligent qui fait passer le divertissement à domicile au niveau supérieur

- un projecteur intelligent qui fait passer le divertissement à domicile au niveau supérieur Le moniteur gaming Odyssey G55

De nouveaux ajouts au portefeuille élargi de Galaxy avec la Tab A7, le Galaxy Fit2, le A42 5G et le Galaxy Z Fold2

Chargeur sans fil Trio pour répondre aux besoins de la vie moderne

pour répondre aux besoins de la vie moderne Le Classic Refrigerator RB7300T , équipé de la technologie SpaceMax™, et la gamme de réfrigérateurs personnalisables Bespoke refrigerator , qui font tous leur lancement européen

, équipé de la technologie SpaceMax™, et la gamme de réfrigérateurs personnalisables , qui font tous leur lancement européen Les lave-linge WW9800T et sèche-linge DV8000T, connectés et dotés d’intelligence artificielle

"Cette année nous a conduit à complètement réévaluer notre relation avec la technologie, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer", a déclaré Benjamin Braun, directeur marketing de Samsung Europe. "Chez Samsung, nous ne nous contentons pas seulement d'accepter ces changements, mais nous visons à garder une longueur d'avance – en pensant au futur lorsque nous innovons. Nous nous efforçons sans cesse de créer une technologie audacieuse et révolutionnaire et quelle meilleure façon d'annoncer notre line-up 2020 qu'avec cette expérience virtuelle qui changera la donne. Aujourd'hui n'était qu'un avant-goût de ce que Samsung vous réserve, alors que nous continuons à vous proposer des produits qui alimentent une vie imparable".

Une nouvelle dimension au divertissement, à l’intérieur comme à l’extérieur

Les consommateurs passent aujourd’hui plus de temps à la maison et recherchent des produits qui offrent la meilleure expérience possible, tout en s’intégrant parfaitement dans leur intérieur. Les innovations de Samsung leur garantissent de rester connectés au monde extérieur tout en leur permettant de se plonger dans leurs contenus et divertissements préférés.

Avec son tout nouveau projecteur intelligent, The Premiere, Samsung garantit une expérience cinématographique sans avoir à sortir de chez soi. Décliné en deux modèles projetant respectivement des images de 120’’ et 130’’, The Premiere se positionne à 11 cm seulement du mur, grâce à son ultra-courte focale. Il offre donc un gain de place important tout en facilitant son installation à l’extrême. Son design minimaliste lui permet de s’intégrer facilement dans tous les intérieurs. Il est doté d’une barre de son intégrée, restituant un son surround Acoustic Beam, et offre une qualité d’image 4K grâce à la technologie de pointe Triple Laser. The Premiere LSP9T est le premier projecteur au monde certifié HDR10+. Les couleurs vives et les contrastes élevés qu’il restitue garantissent des images toujours plus détaillées, qu’elles soient sombres ou, au contraire, très lumineuses.

Cette année, il sera disponible en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Espagne et dans les pays nordiques.

Samsung a également présenté l’évolution de la marque vers le divertissement en plein air avec The Terrace, son premier écran conçu pour être utilisé en extérieur. Résistants à l’humidité, aux intempéries ou encore à la poussière, The Terrace et la barre de son Terrace Soundbar, répondent à la norme IP55 et résistent également à des températures allant de -30° à +50°. The Terrace est doté de la technologie antireflet de Samsung. Avec une luminosité moyenne de 2 000 nits et une qualité d’image QLED 4K, le téléviseur fonctionne parfaitement dans n’importe quel environnement. Il sera décliné en 55’’, 65’’ et 75’’. La barre de son Terrace Soundbar est dotée d’un haut-parleur central (système 3.0ch) ainsi que d’un tweeter large bande afin d’offrir une couverture sonore plus large. Elle embarque aussi la technologie Adaptive Sound, qui analyse et optimise automatiquement le signal sonore de chaque scène.

Toute la gamme de téléviseurs Samsung repose sur une philosophie de conception et d'innovation audacieuse et novatrice. La gamme propose un téléviseur pour tous, y compris une première mondiale, le Sero, qui est compatible avec les téléphones portables. Optimisé pour afficher du contenu sur grand écran d'un simple toucher de votre mobile, le Sero reflète instantanément votre téléphone en qualité d'image QLED.

Samsung a introduit également de nouvelles barres de son premium, les Q950T (système 9.1.4ch) et Q900T (système 7.1.2ch), qui bénéficient de la technologie Q-Symphony. Celle-ci permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs du téléviseur QLED et ceux de la barre de son, pour une synergie parfaite et une immersion totale.

Une expérience de jeu immersive pour être au cœur de l’action

L’industrie du jeu vidéo est en constante évolution et les jeux sont devenus de véritables lieux de partage et d’échanges entre joueurs.

Samsung offre une expérience gaming complète, que ce soit en situation de mobilité, avec le nouveau Galaxy Note20, ou à la maison, avec ses TV QLED et moniteurs Odyssey. Les moniteurs Odyssey G9 et G7 sont ainsi les premiers à être dotés d’un écran incurvé de 1 000 mm, d’un temps de réponse de 1 ms, et d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, pour une immersion sans compromis. L’écran QLED HDR10+ rend les décors plus vrais que nature, avec une luminosité et un contraste optimisé. Le tout nouveau Odyssey G5 vient quant à lui étoffer la gamme. Outre la technologie Anti-Scintillement, qui réduit la fatigue oculaire lors des sessions prolongées, le G5 offre tout le savoir-faire Samsung en matière d’écran gaming.

L’écosystème Galaxy au cœur des expériences connectées

Cette année, les consommateurs ont plus que jamais fait confiance à la technologie mobile. Elle a facilité leur quotidien en leur permettant de rester en contact, de continuer à travailler, ou encore de maintenir une activité physique. Les expériences connectées sont au cœur de Samsung et l'écosystème Galaxy de la marque fonctionnent parfaitement ensemble pour vous aider à tirer le maximum de chaque instant.

La Galaxy Tab A7, dernière-née de la gamme des tablettes Samsung, est dotée d’un écran de 10,4’’ couvrant 80% de sa surface. Avec son design élégant et équilibré et ses finitions métallisées, elle est équipée de 4 haut-parleurs Dolby Atmos, d’une batterie longue durée et sa caméra est idéalement placée pour profiter pleinement des visio-conférences lorsque la tablette est placée en mode paysage. Parfaite pour accompagner les utilisateurs en mobilité, elle est également adaptée pour les enfants grâce à l’application Samsung Kids, qui propose une variété de contenus éducatifs et divertissants.

La demande pour les objets connectés permettant de suivre son activité physique au quotidien a augmenté[1] en 2020, les consommateurs cherchant à maintenir un mode de vie sain. Pour répondre à cette demande, Samsung a présenté le bracelet Galaxy Fit2.

Il détecte automatiquement jusqu’à cinq types d’activités différentes et mesure le nombre de calories brûlées, la fréquence cardiaque, ou encore la distance parcourue. Il peut également analyser la qualité des cycles de sommeil. Fin et léger, son design ergonomique contribue à réduire la transpiration. Son écran en verre 3D propose plus de 70 options de personnalisation. Avec sa batterie longue durée, il peut fonctionner jusqu’à 15 jours sans avoir besoin d’être rechargé[2], ce qui permet de se concentrer sur ses objectifs sportifs sans avoir à se soucier de la batterie.

Samsung continue également d’étendre sa gamme d’appareils 5G. Avec son design moderne, son quadruple capteurs photo et sa batterie longue durée, le Galaxy A42 5G regroupe toutes les caractéristiques clés de la gamme des Galaxy A. Il est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,6’’ et sa compatibilité 5G lui assurera de bénéficier de vitesses de téléchargement et de transfert ultra-rapides.

L’année dernière, Samsung révolutionnait le secteur de la mobilité avec un smartphone pliable inédit, le Galaxy Fold. Avec le Galaxy Z Fold2, Samsung marque l’histoire avec un smartphone d’exception.

Cette dernière innovation en matière de technologie de téléphone pliable, désormais disponible en précommande, s'appuie sur l'héritage d'innovation de Samsung - combinant un design remarquable avec un hardware amélioré révolutionnaire. Il se décline en deux couleurs - Mystic Black et Mystic Bronze. Véritable prouesse technologique, cette nouvelle génération de smartphone pliable impressionne par sa finesse, sa charnière à position libre et ses incroyables écrans de 6.2’’ et 7,6’’.

Appareils électroménagers qui accompagnent les utilisateurs vers des modes de vie plus durables

Le réfrigérateur Bespoke sera commercialisé dans certains pays européens dès octobre prochain. Ce produit modulaire peut être personnalisé en changeant les couleurs et les matériaux qui composent sa façade. Il propose ainsi des possibilités de configuration infinies, pour permettre aux utilisateurs de créer librement la cuisine qui leur ressemble, et de la faire évoluer en fonction de leurs envies.

Alors que les consommateurs se rendent moins souvent en magasin, mais y achètent en plus grande quantité, la réduction du gaspillage alimentaire s’impose désormais comme une priorité. Ce double constat a conduit Samsung à développer des réfrigérateurs capables de stocker plus d’aliments, tout en préservant leur fraîcheur plus longtemps. La nouvelle gamme de réfrigérateurs combinés RB7300T offre ainsi une capacité de stockage exceptionnelle (jusqu’à 385 litres) grâce à la technologie SpaceMax™, associée à une importante modularité. Ses performances énergétiques aident également les consommateurs à maintenir un mode de vie plus durable. Le compresseur Digital Inverter ajuste automatiquement sa vitesse en fonction du contenu du réfrigérateur, permettant ainsi d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie. En complément, la gamme RB7300T s’impose comme l’un des réfrigérateurs les plus silencieux du marché, avec 35dB seulement pour tous les modèles qui la composent.

Samsung a également ouvert une ère nouvelle avec le lancement d’une génération de lave-linge et sèche-linge incarnée respectivement par le lave-linge WW9800T et le sèche-linge DV8000T, qui sont encore plus économes, performants, intelligents et simples à utiliser que leurs prédécesseurs. La machine à laver IA est dotée d'un panneau de contrôle IA intuitif qui apprend automatiquement vos réglages et cycles préférés. La technologie EcoBubble™ de Samsung maximise également l'efficacité du détergent en le mélangeant avec de l'air et de l'eau pour le transformer en mousse ultra-performante. Grâce à la technologie emblématique QuickDrive™, la nouvelle gamme permet de réduire la durée des cycles jusqu'à 50 % et la consommation d'énergie jusqu'à 20 %.

Derrière une interface épurée se cache un système puissant et intelligent, révolutionnant l’utilisation du lave-linge IA. Après avoir appris des habitudes de l’utilisateur, il affiche automatiquement les programmes par ordre de fréquence d’utilisation et les paramètres selon les habitudes mémorisées. Autre atout de cette nouvelle interface, sa connectivité : en plus du contrôle à distance et des recommandations de programmes, elle permet de communiquer avec les nouveaux sèche-linge IA pour les régler automatiquement sur le bon programme de séchage, et avec les bonnes options. Le nouveau sèche-linge est également équipé d'une pompe à chaleur de classe énergétique A+++, la plus efficace jamais proposée par Samsung.

Les highlights de “Life Unstoppable” sont désormais disponibles sur :

https://www.samsung.com/fr/explore/experiences/life-unstoppable-2020/

Pour plus d'informations sur la gamme Samsung 2020, veuillez consulter le site

www.samsung.com

L’expérience « Life Unstoppable »

Le monde virtuel Life Unstoppable a été construit sur la plateforme de jeu Unreal d'Epic Games pour une expérience unique en son genre.

L'ensemble de l'écosystème Samsung a pris vie au cours d'une expérience immersive qui a transporté les invités dans une maison Samsung virtuelle avec des porte-parole clés et des invités spéciaux : la célèbre sprinteuse britannique Dina Asher-Smith, le vice-président des produits Spotify, Sten Garmark, le responsable des abonnements DAZN, Ben King, le joueur professionnel d'eSports et le joueur de Samsung Morning Star, Stass "StenBosse" Skopin. La plateforme a permis d'interagir avec plus de 25 produits dans les domaines de la téléphonie mobile, de la télévision, de l'audio et des appareils ménagers.

L'expérience comportait également quelques surprises, puisque les téléspectateurs ont pu trouver cinq bandes dessinées cachées à collectionner dans le Samsung Home. Si les cinq bandes dessinées étaient trouvées, le monde virtuel et les haut-parleurs se transformaient sous les yeux des spectateurs en une expérience de bande dessinée de super-héros hors du commun.