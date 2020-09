Tu ne sais pas quoi faire ? fais une licence en droit, c'est toujours utile !

Nombreux sont les étudiants qui s'engagent ainsi chaque année en première année de droit sur ce vague conseil. Pourtant, pour réussir, il faut beaucoup de travail et surtout beaucoup de motivation et de passion pour acquérir une bonne culture juridique et devenir un bon juriste.



Certes, tu ne vas pas devenir uniquement juge ou avocat, mais il existe une foule d'autres professions à dominante juridique auxquelles tu n'as peut-être pas pensé : Enseignant universitaire, conseiller juridique, fiscaliste, administrateur de biens immobiliers, directeur d'hôpital, administrateur territorial, huissier notaire, consule, diplomate, ministre...

Des métiers bien distincts qui peuvent te permettre de travailler dans un tribunal, mais aussi dans un cabinet d’avocat privé, une prison, un commissariat, une grande entreprise publique, une société commerciale, l'administration d'une mairie ou encore dans un établissement universitaire.

Pour t’aider à t’y retrouver, l’école centrale de droit et des sciences politiques organise le 8 septembre 2020 à son amphithéâtre à l’avenue Mohamed V, une table ronde sous le thème :

« Quels métiers juridiques pour le XXI eme siècle »

La demi-journée d’étude sera animée par des invités d’honneurs de renommé. Il s’agit de Monsieur le président du conseil supérieur de la magistrature, Mr le bâtonnier de l’ordre des avocats, Mr le bâtonnier de l’ordre des huissiers notaires.

Cet évènement qui est dédié aux nouveaux bacheliers, étudiants de la 1ere, 2eme et 3année droit sera honoré également par la présence de plusieurs professionnels et académiciens venant nous raconter leurs différentes Succes story après avoir choisi entre le cursus universitaire de Droit public ou celui du Droit privé.