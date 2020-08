Journée du Savoir : La Fondation Al Mahaba récompense les meilleurs élèves de Sousse

L’heure était à la célébration de l’excellence le 27 août, à la salle des congrès «La Zitouna » à Kalaa Kebira. Les élèves de Sousse ayant obtenu les meilleures moyennes aux trois concours nationaux, ont été récompensés à l’occasion de la journée du savoir organisée par la Fondation Al Mahaba et ses partenaires ESSCA TUNISIE, SAGES, AUTOMOBILES ZOUARI et la Salle des Congrès «La Zitouna ».



Trente-cinq (35) élèves ont été honorés au cours de cette cérémonie marquée par la présence de Mme Raja Trabelsi, Gouverneur de Sousse, Monsieur Houssine Bouchahoua , Premier Délégué du Gouvernorat de Sousse, Monsieur Néjib Zbidi, Commissaire Régional à L’éducation, et Monsieur Salem Ouarjini , Maire de Kelaa Kebira ainsi qu’ une mobilisation d’un parterre d’acteurs du système éducatif de la région.

Parents, amis, et journalistes se sont ainsi retrouvés pour célébrer l’excellence de ces jeunes lauréats qui ont fait preuve de persévérance et ont réussi haut la main les épreuves.

Neuf élèves parmi les trente-neuf ont terminé l’année scolaire en beauté et ont brillé à l’échelle régionale. Les 26 autres ont excellé dans leurs lycées et écoles respectifs dans les villes de Kalaa kebira , Akouda et Sidi Bouali.

Chacun d’entre eux, a reçu une prime d’excellence qui varie entre 500 et 2000 dinars selon leur niveau d'études, offerte par l’un des partenaires de la journée.



« Le soutien et l’encouragement des élèves brillants sont primordiaux afin qu’ils puissent continuer dans ce sillage » a indiqué M. Hafedh Zouari, le président et fondateur de l’association Al Mahabba.

« C’est cet esprit qui résume l’organisation de cette cérémonie, et toutes les autres cérémonies organisées au fils des années avant même de débuter en politique », a-t-il rajouté en indiquant que l’association Al Mahaba œuvre dans d’autres domaines comme le sociale, le sportif et le cultuel ; en plus des activités de promotion de l’excellence éducative.

Les lauréats, heureux, ont exprimé toute leur gratitude. Ils entendent faire mieux les années à venir, de sorte à mériter d’avantage la confiance placée en eux.