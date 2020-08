Enactus Insat remporte la " Enactus Tunisia Online National Competition 2020 "

C’est en ligne que s’est tenue la 12ème édition de la Compétition Nationale d’Enactus Tunisie organisée avec le précieux concours de la Konrad Adenauer Stiftung.

Ce rendez-vous annuel s’est tenu le 24, 25 et 26 Août sur la page Facebook “Enactus Tunisia” et a regroupé plus de 11000 personnes en ligne entre étudiants, business leaders et enseignants universitaires.

Résultats de la compétition Nationale 2020

Champion National : Enactus INSAT

Vice-champion : Enactus Esprit ICT

3ème place : Enactus ENET’Com

4ème place : Enactus IHEC Carthage

Team Leader Of the Year : Mustapha Ghouili, Enactus ISG Tunis

Faculty Advisor Of The Year : Mme. Ilhem Abdelhadi , Enactus ENICarthage

Environment Award : Enactus ISG Bizerte

Enactus Spirit Award : Enactus ISSEP KS

Picture of The year : Enactus ISG Bizerte

Durant toute l’année, plus de 3100 étudiants des équipes de 80 établissements de l’enseignement supérieur publics et privés, affiliés à Enactus Tunisie, (écoles de commerce, de gestions, d’ingénieurs et de santé) et des centres de formation professionnelle ont pris part au programme et développé des projets diversifiés favorisant le progrès social et sociétal dans notre pays. Chacun de ces projets répond au moins, à l’un des 17 objectifs de développement durable fixé par les nations Unis.

Parmi ces 80 équipes, 16 d’entre elles ont été qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs projets devant un jury composé de 80 professionnels du monde de l’entreprise.

Exceptionnellement, cette année, les équipes ont présenté leur projet et ont été enregistrés puis téléchargés sur une plateforme où les juges ont fait leurs évaluations suivant 3 étapes : Opening Round (4 leagues et 16 équipes), demi-Finale (2 leagues et 8 équipes) puis la finale avec 4 équipes.

Le lancement de la compétition était le 24 Août matin, lors de l’Opening Round Ceremony avec la parade et les mots de bienvenus de M. Samy Chahed, Vice-Chairman d’Enactus Tunisie et Mme Canan Atilgan, chargée de projet KAS Tunisie. Suivie par la compétition de l’Opening round où les présentations des différentes leagues ont été partagés sur la page Facebook Enactus Tunisie.

En parallèle, une deuxième compétition s’est déroulée dans les mêmes condition : Le Pool Espoir qui est un challenge destiné aux équipes dont les projets sont restés à l’étape de l’idée ou du prototypage. Enactus ISSHT (Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis) a remportée le Pool Espoir avec le projet CartaJeans

Suite aux évaluations, 2 équipes de chaque league ont été sélectionnées pour prendre part des demi-finales qui se sont déroulées le deuxième jour, 25 Août, toujours sur la page Facebook Enactus Tunisie.

A l’issue de cette étape, 4 équipes finalistes ont été désignées : Enactus ENET’COM, Enactus Esprit ICT, Enactus INSAT et Enactus IHEC Carthage.

Le 3ème jour, le jury de la finale a élu l’équipe Enactus INSAT vainqueur de la compétition nationale 2020 avec son projet “Zigofiltre”.

Profitant du format digital, la compétition nationale 2020 a enregistré la participation de guest speakers de renommées internationales et ce dans le cadre de panels organisés en ligne ou pour des sessions de Follow the Leaders.

24/08/2020 : Panel en ligne : « L’économie Bleue, salut de la planète ? » Modéré par M. Slim Ben Ammar, Trésorier d’Enactus Tunisie et CEO de Sodexo Maroc et Libye avec : - M. Pauli Gunter, entrepreneur et auteur de “ l’économie Bleue”

25/08/2020 : « The Future of Business, post Covid19 » Modéré par Mme Emna Ben Yedder Tamerziste, Membre BE Enactus Tunisia, avec :

- Mr Joel Conner, Senior Advisor to Bellisio Foods; Former Chairman & CEO of Bellisio Foods:

- Mr Kees Kruythoff, Enactus chair, chairman & CEO, The LIVEKINDLY CO; Co-Founder, IMAGINE; Fomer President, Home Care, Uniliver:

- Mr Mike Moore, CEO Anderson Merchandisers; Enactus Vice-Chair; Retired EVPand President of Supercenters, Walmart US

- Mr Badreddine Ouali, President & CEO, Vermeg; President of Tunisian Foundation for Development

- Mr Farouk Zouhir, Founder of SENSEA Lab; Deputy GM of Sancella Group

26/08/2020 : Panel en ligne : ‘’ L’avenir économique de la région : Quelles perspectives pour les jeunes’’, Modéré par M. Abdelaziz Darghouth, Chairman d’Enactus Tunisie,avec :

- Mme Ouided Bouchamaoui, Présidente du Copil du Sommet des deux rives, Prix Nobel 2015 et ancienne Présidente de l’UTICA

- M. Ferid Belhaj, Vice-Président du Groupe de la Banque Mondiale pour la région MENA

- M. Alexandre Ratle, Président du Comité des Conseillers du Commerce Extérieur de Tunis et Vice-président de la Chambre Tuniso-française de Commerce et d’Industrie

- M. Thomas Volk, Directeur du Programme Régional de Dialogue Politique en Méditerranée du Sud, Konrad-Adenauer-Stiftung

- M. Khaled Bouchoucha, Founder & CEO de Iris Technology

Pour les sessions de F ollow the leaders, nous avons eu les interventions de :

- M. Taieb Joulak, General Manager-Special Projects Middle East, India and Indian Ocean Shangri-La Hotels Resorts

- Lord Dr Michael Hasting of Scarisbrick CBE, Chancellor, Regents University London et Professor of Leadership, Stephen R Covey Institute

- M.Zakaria Belkhoja, Investment Strategist

- Mme. Latifa Bellalouna, Deputy General Manager de Newport