Mac SA fait lever 6 MDT au profit d'Advans

Advans Tunisie a franchi une étape importante de son développement en annonçant le placement d’un emprunt obligataire subordonné de 6 millions de dinars réalisé en 24 heures seulement après l’ouverture de la période de souscription.

L’opération a été pilotée avec succès grâce à l’implication de MAC SA, l’un des principaux intermédiaires en bourse en Tunisie.

Cet emprunt obligataire va permettre à l’institution de diversifier ses sources et moyens de financement auprès des investisseurs institutionnels tunisiens qui ont renouvelé et confirmé la confiance élevée qu’ils plaçaient en Advans Tunisie.

« Dans cette période difficile où les entrepreneurs et agriculteurs ont plus que jamais besoin d’être accompagnés et soutenus, ce renforcement de nos fonds propres nous donne tous les moyens nécessaires pour poursuivre notre croissance et continuer à apporter des solutions financières et non-financières adaptées aux besoins des micro-entrepreneurs et agriculteurs tunisiens » affirme Brieuc Cardon, Directeur Général d’Advans Tunisie.

Advans Tunisie poursuit son ambition de servir plus de 40,000 clients d’ici 2023. Le développement de l’institution, axé sur le digital et sur une approche orientée client, lui permettra de continuer à accompagner les entrepreneurs tunisiens en leur offrant des produits et des services de qualité sur mesure.

A propos d’Advans Tunisie

Advans Tunisie œuvre dans le domaine du développement économique avec la vision de proposer à des entrepreneurs (micro, petites et moyennes entreprises), souvent exclus du système financier traditionnel, des services de crédit simples et adaptés en vue de soutenir, entre autres, leurs activités de commerce, de développement agricole et d’élevage, de restauration, de services… Le maximum du montant de crédit alloué est de TND 40 000 pour des crédits Entrepreneurs. D’autres types de crédit sont proposés, comme par exemple, le crédit agricole ou le crédit Amélioration Conditions de Vie, incluant crédit scolaire et logement.

Advans Tunisie, dont le capital social s’élève à 20 MTND, est membre du Groupe Advans, réseau international de micro finance, implanté dans neuf pays (Cambodge, Cameroun, Ghana, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Pakistan, Nigeria, Myanmar et Tunisie). Créée en 2013 (opérationnelle en mars 2015) à l’initiative d’Advans SA, avec le soutien d’investisseurs et de partenaires internationaux et tunisiens.

Advans Tunisie est agréée par le Ministère des Finances, emploie 415 collaborateurs et compte 15 agences qui servent plus de 16 000 clients, avec un encours de 95 MTND en 2020. Au niveau mondial, Advans emploie plus de 7 000 salariés et sert plus d’un million de clients.