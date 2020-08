Topnet signe un partenariat Tripartite avec TTN et QWEEBY pour le lancement de la facture électronique

Topnet, le leader des Services Internet en Tunisie vient de signer un partenariat stratégique tripartite avec QWEEBY, prestataire de services Tuniso-Français, spécialisé dans la gestion des e-Factures, et Tunisie TradeNet, opérateur actif dans les structures d'appuis à la transformation digitale et à l'économie numérique en Tunisie.

La cérémonie de signature s’est tenue le Jeudi 06 Août 2020 au Siège de Topnet, en présence de la Directrice Générale de Topnet, Mme Rym Akremi Ben Dhief, de M. Eric Wanscoor, CEO de QWEEBY et de Mr Sami Jebali, Président Directeur général de la TTN ainsi que des équipes de ces 3 sociétés.

Le partenaire QWEEBY assurera la mise en conformité des factures PDF produites par Topnet intégrant une composition dynamique du fichier électronique TEIF directement à partir de la facture PDF, le dépôt chez Tunisie TradeNet. Le fichier TEIF (Tunisian Electronic Invoice Format) enregistré chez TTN est intégré dans le PDF avec un cachet électronique visible confirmant la validité de la facture électronique. La facture PDF finale est ensuite transmise au client via le portail Topnet. L’envoi papier est désormais remplacé par une transmission électronique plus rapide, fiable et économique conformément à la législation tunisienne et aux standards internationaux.

De son côté Tunisie TradeNet attribuera une référence unique pour chaque facture attestant de son enregistrement chez l’organisme autorisé et garantissant ainsi l’intégrité et la pérennité des factures électroniques et leur archivage durant les durées légales.

Le stockage physique des factures papiers n’est plus obligatoire et la facture électronique permet de s’affranchir totalement du support papier, en toute conformité réglementaire.

De ce fait, la signature manuscrite et le cachet humide sont remplacés par un QR généré par QWEEBY ET TTN, la facture électronique a la même valeur probante que la facture papier classique auprès des opérateurs économiques et de l’administration fiscale.

Par ailleurs, l’adoption de la facturation électronique permettra un gain énorme sur le coût des factures (papiers, encre, diffusion, coût de traitement, etc.), une rapidité de traitement des opérations commerciales dans un environnement totalement transparent ainsi qu’un impact écologique.

Au cours de la cérémonie, Mme Rym Akremi a souligné que «Grâce à ce partenariat, Topnet s’inscrit dans la concrétisation de sa stratégie d’innovation et de digitalisation. Via la facture électronique, qui est conforme au format TEIF « Tunisian e-Invoicing Format » de la TTN, Topnet met à la disposition de sa clientèle B2B, une interface de gestion des factures via le portail www.topnet.tn/pro, permettant un parcours client et une gestion des factures 100% digitalisée de bout en bout assurant une facturation sécurisée et fiscalement conforme ».

Mme Rym Akremi a annoncé par ailleurs que « Topnet proposera le service de facturation électronique en mode SAAS pour ses clients professionnels. »

De son côté, Mr Eric Wanscoor, CEO de QWEEBY, a déclaré que « Nous avons suivi avec enthousiasme l’arrivée de la facture électronique en 2016 dans la législation tunisienne. Nous avons conçu une solution simple qui minimise les contraintes de mises en œuvre ».

« C’est un honneur d’accompagner Topnet dans la démocratisation de la facture électronique en Tunisie. Fidèle à ses valeurs d’innovation, Topnet montre la voie de la performance et contribue à son niveau à renforcer la position de la Tunisie comme acteur clé du numérique sur le continent Africain. Qweeby est fier de contribuer à cette dynamique » ajoute-t-il.

Mr Sami Jebali, Président Directeur général de la TTN a confirmé par la suite que cet accord renforce notre stratégie de digitalisation de la facturation en Tunisie et encourage les autres sociétés à adhérer à ce projet national qui entre dans le cadre de la stratégie de l’état visant à promouvoir l’économie numérique aussi bien au niveau du secteur public qu’au niveau du secteur privé.