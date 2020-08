Cession de 99,9% des actions lImmobilière de lAvenue

Appel d’Offres International





Objet de l’Appel d’Offres :

La Société Tunisienne de Banque (STB), la STB Finance ainsi que la STB Invest, dans le cadre de leur politique de restructuration de leurs portefeuilles de participations, ont décidé de céder leurs participations dans le capital de la Société « l’Immobilière de l’Avenue ».

Cette cession se fera via la vente d’un bloc unique d’actions (le « Bloc d’Actions »), représentant 99,9% du capital social de l’Immobilière de l’Avenue.

A ces fins, KPMG Tunisie a été retenue comme Conseiller Exclusif du cédant pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession (l’« Opération »).

Le présent Appel d’Offres a pour objet d’informer les investisseurs potentiels de cette Opération et de permettre à ceux intéressés d’obtenir le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

Informations succinctes sur l’Immobilière de l’Avenue :

Créée en 1931, la société opère dans le secteur de la promotion immobilière.

Le capital social de la société est composé de 1 880 000 actions avec une valeur nominale de 5 dinars.

L’actionnaire majoritaire est la STB avec une part de 84,7% soit 1 592 460 actions.

Eligibilité :

Les investisseurs désirant participer au processus sont invités à manifester leur intérêt, seuls ou en formant un consortium, par e-mail ou par lettre recommandée.

Sont exclues les entités juridiques qui sont en état de cessation d’activité, de faillite, de redressement judiciaire, de liquidation, ou sujettes à insolvabilité ou surendettement.

Les sociétés qui ont fait l’objet d’un jugement constatant un délit affectant leur probité professionnelle (corruption et malversation) ou résidente dans des pays non signataires de conventions bilatérales avec la Tunisie ne seront pas acceptées pour participer au présent processus.

Processus de cession du Bloc d’Actions

Les investisseurs intéressés par la participation à ce processus recevront un Dossier d’Appel d’Offres « DAO » à partir du 10 juillet 2020 et ce, après avoir rempli une fiche de présentation et signer un accord de confidentialité, selon les modèles disponibles sur le site du conseiller : www.kpmg.com.tn.

Le dossier leur sera envoyé par e-mail au plus tard 48 heures après la finalisation de leur inscription.

Les intéressés devront faire parvenir leur dossier d’offre (conformément aux termes du DAO) par porteur contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 18 septembre 2020, en six (6) exemplaires, dont un (01) original et cinq (5) copies, à l’adresse suivante : « Siège social S.T.B., Direction Centrale des Filiales et Participations, 7ème étage, Tour B, Bureau B 706, Rue Hédi Nouira-1001-Tunis ».

Contacts et demandes d’informations

Pour toute demande d’informations, les investisseurs potentiels pourront s’adresser aux personnes suivantes :

Moncef Boussanouga Zammouri

mzammouri@kpmg.com

Manel Zammouri Miladi

manelzammouri@kmpg.com

Téléphone : + 216 71 194 344