Cette coalition gouvernementale ne tiendra pas

La somme de réformes et de changements qui doivent avoir lieu en Tunisie nécessitent un gouvernement fort, cohérent et soutenu aux niveaux politique et parlementaire. Il n’en est rien actuellement. Nous sommes face à une coalition gouvernementale bancale, bricolée à la va-vite et l’on sait déjà qu’elle ne tiendra pas, du moins dans sa forme actuelle.

C’est comme si Elyes Fakhfakh tentait d’assembler une armoire avec des bois différents, des pièces qui ne s’imbriquent pas les unes avec les autres et sans avoir les outils nécessaires. Pourtant, il essaye de le faire avec de la colle. C’est à cela que sert son projet d’accord, écrit entre les partis formant cette coalition ambitieusement, dénommé « ère de la stabilité et de la solidarité ». Il est évident qu’il faudrait bien plus qu’un document, même signé, pour que cette coalition gouvernementale tienne le coup.

Ennahdha, Tahya Tounes, Attayar et Echaâb se tirent dans les pattes depuis des semaines. Des déclarations incendiaires sont échangées entre les leaders de ces partis, particulièrement entre ceux d’Echaâb et d’Ennahdha. Comme il l’avait exprimé dès les pourparlers pour la formation du gouvernement Jamli, Attayar n’a toujours aucune confiance en Ennahdha. Tahya Tounes joue la carte de la neutralité essayant de se donner une image de sage qui a déjà exercé le pouvoir. Grosso modo ces gens se détestent cordialement mais se trouvent obligés de gouverner ensemble.

C’est au Parlement que les craquements de cette armoire gouvernementale se font le plus entendre. Il n’y existe aucune assurance ou garantie que les projets de loi présentés par le gouvernement seront soutenus par les blocs parlementaires composant le même gouvernement. Nous l’avons vu hier à l’occasion de la discussion de l’adhésion de la Tunisie à un banal protocole sur la gestion des zones côtières. Plusieurs députés, Ennahdha notamment, y ont suspecté une normalisation avec l’entité sioniste, puisqu’elle est signataire du même protocole. C’est grotesque pour le même parti qui avait refusé de signer la loi de criminalisation de la normalisation.

Plusieurs projets de loi gouvernementaux ont ainsi été court-circuités à l’ARP par ceux-là même qui devaient en être les porteurs et les défenseurs. Certains d’entre eux brandissent l’excuse selon laquelle il s’agit de projets de lois qui avaient été proposés par l’ancien gouvernement. Mais cela ne change rien puisque le chef de l’ancien gouvernement, Youssef Chahed, fait aussi partie de la coalition actuelle. Au Parlement, le parti Ennahdha est bien plus proche de la coalition Al Karama et de Qalb Tounes que de ses alliés du gouvernement. Cela s’est vérifié à plusieurs reprises notamment lors des votes au bureau de l’ARP.

Au sein même du gouvernement les choses ne sont pas au beau fixe. On se souvient tous de la circulaire du ministre du Commerce, Mohamed Msilini, qui avait été annulée par son homologue des Finances, Nizar Yaïche. La circulaire du chef du gouvernement à propos du gel des recrutements dans la fonction publique fait grincer des dents. Les politiques d’austérité qui s’annoncent, les fameuses réformes douloureuses qui pourraient commencer seraient susceptibles d’achever cette coalition.

Dès la composition de ce gouvernement, les problèmes étaient prévisibles. Ce qui arrive aujourd’hui n’est que la confirmation de la faiblesse politique de ce gouvernement, au niveau individuel et au niveau organisationnel. Et c’est justement pour étouffer cette faiblesse que le chef du gouvernement a interdit à ses ministres les sorties médiatiques non avalisées par ses services.

Outre les problèmes internes de ce gouvernement, il existe des « menaces » extérieures. Par exemple, les relations avec la centrale syndicale se sont détériorées à une vitesse ahurissante pour un gouvernement qui vient de prendre ses fonctions. La pression que peut exercer l’UGTT sur un gouvernement déjà fragile peut l’achever. Il y a également la gronde populaire si jamais les effets sociaux de cette crise se confirment après la crise économique. Quand des milliers de personnes auront perdu leurs boulots, qu’ils se retrouveront dans la précarité la plus totale, ils risquent d’envahir les rues et donc de faire tomber un gouvernement chancelant.

Tout cela permet d’affirmer que cette coalition gouvernementale ne tiendra pas. La solution préconisée par Ennahdha est de l’élargir, afin de contenir toute opposition et pour partager les portefeuilles avec Qalb Tounes et Al Karama. Mais ceci n’est pas envisageable dans l’immédiat, éventuellement à la rentrée en septembre. Pour l’instant, on va bricoler, comme toujours.