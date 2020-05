Entre Naoufel et Saïd, des ressemblances qui font peur

En Algérie, le frère de l’ancien président Bouteflika a écopé de plusieurs années de prison dans des affaires de corruption. Il avait bénéficié de ses liens étroits avec son frère pour se faire une fortune. Mais le népotisme n’est pas toujours synonyme de corruption. Il peut y conduire, mais pas nécessairement. En définition, le népotisme est en effet l’abus qu’une personne en place fait de son influence en faveur de sa famille ou de ses amis. Ces faveurs sont de natures multiples et pas seulement financières.

En Tunisie, beaucoup ont été surpris de voir le frère du président de la République, annoncer que le chef de l’Etat a décidé d’annuler un appel d’offres de prés de trois cents mille dinars par an, destiné à la décoration florale et publier sur son compte personnel Facebook, une copie d’un document interne, annotée de la main du chef de l’Etat. Quelques jours plus tard, dans l’affaire de l’avion d’aide médicale turque à la Libye qui a atterri à Djerba, et le communiqué nocturne de la présidence de la République, le frère du président publie un statut dans lequel il rappelle que notre pays doit appliquer les règles du droit international humanitaire y compris les conventions de Genève et ne pouvait de ce fait faire autrement que d’accueillir ces aides et les acheminer jusqu’aux frontières libyennes. Le plus surprenant, c’est que des médias locaux n’ont pas trouvé mieux que de titrer que le frère du président clos, par sa publication, la polémique autour de cette aide turque transitée par notre pays.

Il ne s’agit pas là de discuter la pertinence de l’annulation du budget de la décoration florale. Il ne s’agit pas non plus de discuter des questions de protocole et d’esthétique. Il est évident que le président est dans son droit et qu’il lui revient seul, de décider comment dépenser le budget de la présidence. Ce qui est discutable par contre, c’est comment un document interne est parvenu entre les mains d’un inconnu, même s’il est le propre frère du président ? Aussi, comment ce même inconnu, frère du président soit-il, s’est-il accaparé le droit de faire une annonce qui entre dans les prérogatives des services officiels de la présidence ?

Sur un autre plan, il n’est pas utile de s’attarder sur le bien-fondé d’autoriser l’avion turc à atterrir sur le sol tunisien et sur les conditions imposées par les pouvoirs publics tunisiens pour l’acheminement des aides aux Libyens. La présidence avait publié un communiqué et les informations ont été prolifiques à ce sujet. Chaque Tunisien dispose donc de suffisamment d’éléments pour se faire une idée sur cette question en fonction de ses préférences ou de son positionnement politique ou idéologique. Par contre, il y a lieu de réfléchir comment une personne, qui n’occupe aucun poste au sein de la présidence, arrive à devenir une source presque autorisée et officielle, rien que par les liens de parenté qui la lient au chef de l’Etat ?

Faut-il rappeler que les Tunisiens ont vécu durant des décennies sous des pouvoirs népotiques ? Sous Bourguiba, pour des raisons d’équilibre politique, le favoritisme du régime se trahissait à travers l’influence de Wassila Ben Ammar, puis à travers celle très néfaste de Saida Sessi. Le népotisme du pouvoir de Ben Ali s’est caractérisé quant à lui par le pouvoir du clan Trabelsi qui a versé très vite dans la corruption et le crime organisé.

Après la révolution, les nouveaux gouvernants n’ont rien voulu changer à un système avantageux pour eux et pour leurs clientèles politiques. Pour les islamistes qui se sont retrouvés, sans discontinuité, dans les rouages du pouvoir depuis neuf ans, le népotisme a un autre nom dégagé de leur univers ancestral marqué par les razzias : le butin ou AL GHANIMA.