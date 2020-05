Le marché de dupes de laccord tuniso-turc

Tout un chacun pouvait légitimement s’interroger sur la manière avec laquelle le gouvernement a présenté son programme d’action pour sortir le pays progressivement du confinement imposé par l’épidémie du Covid-19. Lors des précédents rendez-vous du genre, c’est Elyes Fakhfakh, le chef du gouvernement en personne, qui montait au créneau pour éclairer l’opinion publique. Cette fois-ci, on a dérogé à la règle. Tout un chacun pouvait également s’interroger sur les raisons pour lesquelles c’est Lobna Jeribi, ministre chargée des Grands projets auprès de la présidence du gouvernement, qui fut chargée d’exposer les tenants et les aboutissants du déconfinement « ciblé » alors que la logique voudrait que ce rôle soit joué par la porte-parole du gouvernement et ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Asma Shiri.

En s’abstenant de conduire la conférence de presse, Elyes Fakhfakh a probablement sinon certainement voulu éviter le scénario d’une rencontre de presse qui déborde de son cadre et qu’il en vienne à s’expliquer sur l’absence de réaction du gouvernement face aux manœuvres de la présidence du Parlement pour faire adopter, à la sauvette, des projets de lois que beaucoup considèrent qu’ils portent atteinte à la souveraineté nationale du pays. Deux projets de loi organique et un projet de loi ordinaire dont l’urgence n’est nullement prouvée et qui de surcroît associent des partenaires dont une large partie de l’opinion publique et de la classe politique s’en méfie quand elle ne met pas carrément et systématiquement en doute leurs intentions.

Il n’est nul besoin de s’attarder outre mesure sur le projet de loi ordinaire qui, par un tour de passe, aboutit à l’instauration d’un open sky qui ne dit pas son nom entre la Tunisie et le Qatar. Dans cette perspective, Qatar Airways va faire cavalier seule pour étendre son espace de conquête vers le continent africain, sans l’appui de Tunisair qui n’a jamais voulu répondre à ses appels du pied. En 2007, Tunisair a décliné l’offre de Qatar Airways qui cherchait un allié stratégique en Afrique en contrepartie d’un partenariat qui aurait permis à Tunisair de partir à la conquête des USA et du Canada. En 2012, alors que la compagnie nationale commençait à connaître de plus en plus de difficultés, la même compagnie Qatar Airways a proposé une participation de 30% dans le capital de Tunisair. La compagnie a refusé l’offre sous la pression syndicale.

S’agissant du projet de loi organique autorisant l’implantation à Tunis d’un bureau du Fonds Qatari pour le développement, ce sont ses missions dans le pays qui causent problèmes tant ils baignent dans un flou apte à susciter la méfiance et le soupçon. A cela, il faut ajouter les avantages qui lui sont accordés. On a octroyé à ce Fonds un statut quasi-diplomatique. Pourquoi tant de zèle alors que, tout compte fait, ce n’est qu’un Fonds comme tous les autres Fonds d’investissement, leur objectif étant loin du caritatif.

Quant au projet de loi organique qui ratifie l’Accord conclut avec la Turquie relatif à « l’encouragement et à la protection mutuels des investissements », il faut bien convenir que son contenu est pour le moins troublant, trop troublant. Les multiples « mises en garde d’interprétation » et « les exceptions » qu’il contient révèlent déjà toutes ses faiblesses et lacunes, ses vices cachés et ses visées inavouables aussi. L’ambivalence traverse toutes les dispositions de l’accord qu’elles concernent la nature de l’investissement, la qualité de l’investisseur, l’espace et le champ d’application de l’accord parallèlement à la nature des avantages de financement, de crédit et de transfert que permet cet accord. Certaines dispositions suggèrent même une rétroactivité du champ d’application de la loi. D’autres suggèrent que tout investissement turc sera traité de la même manière qu’un investissement tunisien.

Ainsi, cet investissement pourrait bénéficier de financement au même titre que celui effectué par un Tunisien alors que cet avantage n’est accordé à aucun investissement étranger dans le pays. A cela, il convient d’ajouter que l’investissement turc bénéficiera aussi des avantages fiscaux, douaniers et de transferts accordés à tout investissement étranger, avantages dont l’investissement tunisien ne bénéficie pas. Et ce n’est pas tout puisque la sphère géographique d’application de l’accord est manifestement asymétrique.

Pour la partie tunisienne, cette notion concerne « le territoire national, les eaux territoriales et continentales, l’espace aérien, le plateau continentale sur lequel s’exerce la souveraineté tunisienne et tout autre espace qui autorise l’extraction et l’exploitation de ressource naturelles ». En revanche, pour ce qui concerne la partie turque, il ne s’agit plus d’extraction et d’exploitation de ressources naturelles, mais « d’exploration, d’exploitation et de protection des ressources naturelles vivantes ou fossiles conformément au droit international ». Au total, on a l’impression que l’accord est un marché de dupe dans lequel une partie bénéficie du beurre et de l’argent du beurre tandis que l’autre partie n’a qu’à se frottait les mains.

En tout cas, il serait désespérant qu’un tel accord puisse être remis à nouveau à l’ordre du jour d’un vote de ratification par l’Assemblée des représentants du peuple. Il est certainement plus rassurant de s’en tenir à l’accord du même type conclut, ratifié et mis en œuvre voilà plus d’une décennie. A Ghannouchi de trouver un autre subterfuge pour plier le pays sous le joug ottoman.