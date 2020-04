Confinement jour 37. Aujourd’hui est la journée de travail que je donne à l’Etat. Une journée entière de dur labeur pour renflouer les caisses de l’Etat tunisien et participer au grand et noble effort national. J’ai travaillé avec plus de conscience professionnelle aujourd’hui et j’ai mis plus de cœur à l’ouvrage afin que cet argent ait plus de valeur et de consistance. C’est mon discours institutionnel et je n’en changerai pas. Je n’ai pas d’autre version à donner, Monsieur le Juge !

Oui, tout cela est bien beau. Dans les faits, on m’a menacée avec une arme pointée sur le visage et hurlée dessus « aboule le fric ! » et j’ai abdiqué. Personne ne m’a demandé mon avis.

Quelques dizaines de dinars, pas grand-chose dans la vie d’un citoyen mais un grand pas dans la vie d’un peuple. Dans les faits, des pièces sonnantes et trébuchantes qui auront changé de propriétaire pour atterrir dans une autre poche. Nous ne sommes pas tous égaux face à la justice sociale. Mais n’est-ce pas le propre de toute justice ? Certains paient leurs impôts, d’autres ont une dérogation divine pour ne pas le faire. Certains suent dur pour que d’autres encore puissent en profiter.

Mais qu’est-ce que l’argent au fond ? « Le fric. Voilà ce qui différencie ceux qui ont, de ceux qui n’ont pas. La patience, la sobriété, le sacrifice ». Voilà ce que dit le personnage principal de la série Ozark avant de plonger dans le blanchiment d’argent pour le compte d'un cartel de drogue mexicain. L’argent est celui qui différencie ceux qui continueront à mener leur train de vie sans rien y changer et ceux qui trembleront, en ces temps de crise, en faisant face à un avenir incertain, à des bouches à nourrir et à des dettes à payer.

Nous ne sommes pas tous égaux face à la pandémie. Nous faisons certes tous face au même mal et nous vivons la même crise, mais nous ne la vivons pas de la même manière. Cette crise laissera des séquelles que nous ne mesurons pas encore. Dans nos esprits, mais aussi dans nos poches. Lorsque tout cela sera fini et que nous pourrons tous enfin respirer (sans masques), nous devrons tous suer dur pour que nos enfants puissent vivre de meilleurs jours…

Baptisée «le Grand Confinement», cette crise, semblable à la «Grande Dépression» de 1929 ou à la «Grande Récession» de 2009, a de quoi glacer. Ce qui fait le plus peur, ce n’est pas d’être tranquillement confinés chez nous en pleine pause du monde extérieur, c’est ce qui se passera quand nous sortirons tous ensemble et que nous regarderons les ruines laissées par l’ouragan qui vient de passer…