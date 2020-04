Comme un hamster dans une roue

Confinement jour 23. Si les premiers jours ont été propices au recueillement et aux résolutions, ceux qui suivent en revanche ont fait ressortir le pire en chacun de nous. Pour certains du moins.

Nos enfants sont notre plus grande richesse.

Ceci dit, ce n’est pas une raison pour les suivre quand ils vous proposent de faire de la gym devant des vidéos sur internet. Oui d’accord, ça avait l’air d’être un jeu d’enfants sauf que voilà, comment vous expliquer ça en termes élégants… La grâce et la souplesse de leurs petits corps d’enfants n’a rien à voir avec celle de votre corps d’adulte, ankylosé et plus habitué à la position à 90 degrés devant votre poste de travail ou à 180 degrés avachi devant la télé qu’en faisant des burpees (moi aussi je viens de découvrir ce mot).

Eux en rigolent, vous en revanche avez l’impression d’avoir été écrasé par un bus touristique transportant 100 touristes chinois. Amis vingtenaires, vous ne perdez rien pour attendre.

Après 30 ans, vous n’êtes certes pas encore bon pour la casse, mais vous êtes aussi frais que le rayon fruits et légumes en fin de journée et vous découvrez qu’on peut avoir mal aux cheveux et aux oreilles après avoir fait 10 pompes.

Sauf si vous êtres un athlète de haut niveau ou que vous prenez particulièrement soin de vous-mêmes. Ceci n’est pas le cas de votre humble serviteuse, mais j’y arriverai. Un jour, je l’aurai.

C’est ce que nous disons tous. Les bonnes résolutions de la fin d’année ressemblent à celles du confinement. Lorsque devant votre poulet rôti et votre gâteau aux biscuits fait maison, vous vous promettez à vous-même, à moitié éméché, ou l’estomac rempli de boissons gazeuses, que l’année prochaine vous serez une meilleure personne. « Promis juré craché, 2020 sera la bonne »….pour le résultat que l’on connait…

2020 aura été l’année de toutes les peurs mais pourrons-nous en tirer quelque chose ? Tout le monde nous presse d’apprendre quelque chose de nouveau pour « réussir notre confinement », pour en sortir grandi et mûri. Comme si la pression sociale permanente de la performance n’était pas suffisante pour nous broyer au quotidien et nous transformer en pauvres hamsters prisonniers de leur roue.

Le monde entier changera à l’issue de ces semaines de confinement. Les habitudes de travail, de consommation, nos priorités, notre rapport à l’Autre et à nous-mêmes. Nous sortirons certes différents, mais seront rapidement rattrapés par notre petit égo de terrien et nos sales habitudes d’humains incapables de se remettre en question…

Pour l’instant, si certains apprennent à faire leur pain maison, se rendent compte qu’on peut être plus performant en télétravail et rassemblent leurs forces pour supporter les membres de leurs familles, la priorité, pour la majorité d’entre nous, sera toute autre. Ce sera celle de sortir de ce confinement sans perdre la boule…