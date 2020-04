Amour, gloire et confinement

Confinement jour 21. Ceux qui sont confinés en couple sont-ils les plus chanceux ? Ou définitivement les plus maudits ?

Enfermer deux personnes dans un petit espace, 24h/24, sans aucune possibilité de liberté conditionnelle ni de libération sous caution (ou de prétextes foireux), les chercheurs en sciences humaines en ont rêvé, le coronavirus l’a fait.

« Professeurs, laissez ces enfants tranquilles », chante Roger Waters dans l’emblématique Another Brick in The Wall des Pink Floyd. Faut-il laisser ces adultes tranquilles ? La question ne mérite même pas de réponse. Quel est le meilleur moyen de se faire exaspérer par sa douce et tendre moitié en ces jours de confinement ? Mais en respirant pardi !

Le confinement à deux est le meilleur moyen de tester les limites de votre engagement...mais aussi celles du cerveau humain…et de votre santé mentale.

C’est aussi le meilleur moyen de tester votre confiance l’un envers l’autre. Vous lui avez confié votre avenir, mais pourrez-vous lui confier vos cheveux, à l’heure où tous les coiffeurs se sont gentiment cachés chez eux. Etes-vous prêts à absorber ses pires angoisses ? Dont celle de mourir demain, ou d’être à court de cigarettes à 20h du soir ? Etes-vous prêts à découvrir son côté sombre ? Quand il ou elle est en manque de café, de vie sociale et de loisirs et qu’il commence à déblatérer des mots incompréhensibles en paniquant ?

Comment être un bon époux/compagnon/amant en ces temps de confinement ? Et comment ne pas envoyer bouler votre moitié ?

Le confinement est ce cocktail molotov qui peut signer la fin de votre union en montrant à l’être aimé que non vous n’êtes pas nécessairement cette créature douce et en contrôle qui cuisine en portant des colliers de perles et qui affiche un sourire imperturbable en toute circonstance. Non vous êtes cette boule de nerfs au bord de l’explosion qui parle toute seule au linge et qui pique des crises de panique devant l’évier en répétant (et en croyant que personne n’entend) : nous allons tous mourir… Il (elle) a tout entendu. Il est même fort à parier que le voisin du dessous a aussi entendu. Mais ça c’est une autre histoire….

Le confinement est aussi l’occasion de tester l’efficacité de ces phrases (qui sont devenues vitales) comme : « respire moins fort mon poussin », « peux-tu baisser le son mon chéri » ou « mets tes (putains) d’écouteurs mon amour ? ».

Si vous vous êtes dit oui pour le meilleur et pour le pire, ce pire comprend aussi les jours de confinement. Non le monstre n’est pas le grand méchant Covid qui sévit à l’extérieur. Le monstre est à l’intérieur et il dort à côté de vous. Si vous avez de la chance…ou pas !

B.N : Ce récit est une oeuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est un pur hasard.