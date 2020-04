Soigner ou nourrir, la bourse ou la vie ?

En cette période de Coronavirus, accéder à des informations autres que celles sur le Covid19 est une mission quasi impossible. Non pas parce que cette information est difficile d’accès, mais parce que le monde ne s’occupe que de cette pandémie mondiale.

A part peut-être ce terroriste qui a décidé que la dimension tragique du quotidien permettait de pouvoir y rajouter une attaque au couteau, provoquant deux morts et sept blessés. En réalité, aucun quotidien tragique ou heureux ne permet d’admettre qu’on puisse tuer aveuglément ou même en pleine conscience ne serait-ce qu’une seule personne. Le terroriste, il faut bien nommer les choses, car c’est une chose, le terroriste serait un soudanais, chômeur, de trentaine trois ans. Ça s’est passé ce samedi matin à Romans-sur-Isère en France. Un drame. Un, encore. Un de plus. #dudrameaudrame

A part peut-être ce dérapage, en France encore, de l’éditorialiste Emmanuel Lechypre sur BFM ce samedi matin. Pendant la diffusion d’un petit magnéto sur la Chine qui observait une minute de silence pour honorer ses morts, le son plateau n’était pas coupé et on a pu étendre ce commentaire hasardeux, s’il en est de l’éditorialiste « Ils enterrent des Pokémons ». La toile s’enflamme, Marc-Oliver Fogiel, directeur général de l’antenne présente des excuses, Lechypre le fait aussi, par tweet. #dudrameaudéplacé

Sinon, à jour, un peu plus de la moitié de la planète est confinée pour, rappelons-le, éviter que tout le monde tombe malade en même temps, et que le corps médical, tout comme l’infrastructure médicale puisse gérer le flux de malades. Deux possibilités, soit confiner tout le monde, soit isoler les malades.

Encore faut-il alors pouvoir les identifier.

Or à un moment où tout ce qui est en lien direct ou indirect avec le Covid19 se vend à prix d’or, quand il se vend, il y a toujours quelques voix qui s’élèvent en disant qu’il ne faut pas confiner les gens, qu’il faut faire des tests massifs et isoler les contaminés.

Soit.

Que ceux-là livrent les tests alors, parce que les tests, comme les masques, comme les gants, comme même certaines seringues sont introuvables sur le marché. A tel point que des cargaisons de masques achetées en Chine par la France ont été rachetées sur le tarmac de l’aéroport de Shanghai mardi dernier par des américains. A trois fois le prix payé par les français. Et en cash. Changement du plan vol, les masques seront livrés finalement aux États-Unis d’Amérique.

En somme, le monde se livre une vraie guerre, contre le virus, pour se protéger. Peut-être qu’il ne faut pas confiner et se contenter de tests massifs, encore faut-il avoir des tests, des machines, quand on sait que même les écouvillons pour faire les prélèvements commencent à manquer. #yaquafautquon

Par endroits, on débat encore du bien-fondé du confinement, là où ceux qui ont hésité et l’ont démarré trop tard paient un lourd tribut d’avoir hésité.

La Grande Bretagne, où le Premier ministre Boris Johnson, comme le prétendant au trône, le prince Charles sont touchés, la Grande Bretagne qui a démarré son confinement une seule petite semaine après la France, est de ceux-là. On recensait pour la seule journée d’hier 684 décès, portant le nombre total de morts à 3 605. Ce n’est tragiquement que le début de la Courbe. #ilestdramariquedattendre

Aux États-Unis, les hésitations de Trump font de ce pays, le pays le plus touché au Monde. Alors qu’il nous annonce aujourd’hui qu’il pourrait y avoir aux États-Unis d’Amérique quelques 200 000 morts, rappelons que fin février lors d’un des meetings de campagne, il a parlé du nouveau canular démocrate à propos du Covid19. Il a estimé que l’arrêt de l’économie pourrait faire plus de victimes que le virus et citons-le « Regardez les accidents de voiture, qui sont bien plus nombreux que tous les chiffres dont nous parlons. Cela ne veut pas dire que nous allons dire à tout le monde ‘On arrête de conduire’ ». États-Unis d’Amérique, à ce jour, 278 458 cas testés, 1 480 décès hier, 7 406 morts au total. Le virus a frappé à peine. #ilestcrimineldattendre

On peut toujours débattre sur le bien-fondé du confinement de la moitié de la planète. On lit même ici et là, notamment chez Trump, qu’effectivement on risque de mourir de faim plus que du virus. Quand il y a ce type d’équation, pour la résoudre, nous devrions avoir tendance à aller vers ce qui est plus facile à faire. Donc est-il plus facile de guérir les malades de Covid-19 ou de donner à manger aux gens ? Attention, ceux qui répondent que donner à manger à tout le monde en même temps n’est pas possible mettra de l’eau aux moulins des tenants du confinement qui disent qu’on ne peut pas soigner tout le monde en même temps. Alors ? Soigner ou nourrir ? #labourseoulavie

C’est la fin de la semaine, c’est la fin de ce trip, vous pouvez couper vos smartphones et vous occuper des vôtres.