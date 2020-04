Diagnostiquer, protéger et traiter

Nous sommes au jour 12 du confinement et les Tunisiens se posent encore la question de savoir si c’est encore une bonne idée de rester cloitrés chez eux. Le monde entier se pose cette question.

Pendant que nous restons enfermés et que le monde est à l’arrêt à l’extérieur, les choses deviennent de plus en plus confuses.

Quelle est l’utilité de ce confinement ? Est-ce un manque de patriotisme que de s’interroger sur la nécessité de rester encore chez soi à J+12 ? Est-ce tout simplement inconscient ?

Face aux nombreux appels de rester tranquillement chez soi, d’éviter les rassemblements, les foules et tout contact humain, se poser ce genre de questions a de quoi vous attirer la vindicte populaire.

N’empêche que la question mérite d’être posée.

Ce confinement a pris le pays de court. Que dis-je, le monde entier ! Il y a quelques semaines déjà, personne, ou presque, ne pouvait imaginer que le monde serait un jour aussi rapidement confiné chez lui, en même temps, de crainte qu’une pandémie ne s’aggrave et ne tue plus de personnes encore.

L’exemple de la Chine a commencé à répandre l’inquiétude mais il n’a pas été suffisant. Celui de l’Italie a été le catalyseur de la psychose populaire. Il est donc devenu légitime de s’inquiéter et cette inquiétude a une solution immédiate : le confinement.

Même les pays qui remettaient en doute la nécessité de ce confinement total ont dû revoir leur stratégie. Le Royaume-Uni par exemple.

Après la réticence de Bo Jo à recourir au confinement, préférant la théorie de l’immunité collective, les 1200 morts enregistrés l’ont fait réfléchir. Le Royaume pourrait ne pas renouer avec une vie normale avant plusieurs semaines. On parle même d’une période de 6 mois.

En Tunisie, Abdellatif Mekki a annoncé que le confinement, qui vient d’être prorogé de deux semaines supplémentaires, pourrait être observé jusqu’à la fin de l’année.

Le pays le supportera-t-il ? Evidemment que non. L’économie tunisienne déjà en crise aura du mal à se relever de longues semaines de confinement et la colère populaire gronde déjà. Le confinement à l’état actuel a déjà prouvé ses limites. Que faut-il faire lorsqu’une personne est malade au sein du personnel soignant d’un hôpital ou d’une entreprise encore active ? Faut-il isoler tout le monde et fermer les lieux ?

Pouvons-nous nous permettre encore d’écouter les politiques qui naviguent à vue et qui semblent copier les uns sur les autres ? Ou alors faut-il écouter la voix de la raison, celle des scientifiques et des médecins, qui ne voient pas l’intérêt de continuer à être confinés de la sorte.

« Diagnostiquer, protéger et traiter », répètent-ils à l’unisson. D’abord, multiplier les tests de dépistage et les généraliser. Ensuite protéger les cas les plus fragiles. Isoler les Covid+ à risque dans des structures spécialement aménagées et rassembler les personnes asymptomatiques dans des établissements isolés, pour pouvoir garder sous surveillance. De cette manière, on pourra décongestionner les hôpitaux et les urgences et permettre à la vie de reprendre à un rythme plus normal. Mais aussi permettre aux soignants de soigner dans de meilleures conditions.

S’il fallait tirer des enseignements de cette crise mondiale c’est bien celle de l’importance de notre système de santé publique. Longtemps gérés comme des entreprises, les hôpitaux publics ont fini par faire faillite et c’est seulement au moment où on en a le plus besoin que l’on se rend compte.

Ignorés les appels, pendant des mois et des années, des médecins et personnel soignant, et de nombreux journalistes, qui n’ont pas arrêté de rappeler l’évidence. Aujourd’hui, la catastrophe est bien là et le temps de la rattraper, ce sera déjà trop tard…

Mais demain est un autre jour….