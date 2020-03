Il y aura lavant et laprès coronavirus, nos habitudes vont définitivement changer !

Jour deux du confinement en Tunisie, le pays semble discipliné. Bien sensibilisé par les autorités et les médias, bien informé par ce qui se passe dans le monde, le Tunisien sait faire preuve de responsabilité et même de civisme quand il en est convaincu. Tout est une question de pédagogie et de bonne communication. En comparant celle de la Kasbah aux selles de Carthage, il n’y a pas photo côté communication. N’empêche, aussi bonne la communication gouvernementale soit-elle pour le moment, elle demeure et demeurera toujours insuffisante et incomplète. Il y aura toujours une question, une interrogation, une doléance, une remarque, une critique.

En matière de confinement, et au regard de ce qui se passe ailleurs dans le monde, les doléances n’ont pas de fin. Certaines sont des plus légitimes, d’autres sont des plus farfelues. Définir avec exactitude le confinement tout en répondant aux besoins de la population et en prenant en considération les cas exceptionnels est une mission ardue. Que faire pour le chien, peut-on le sortir ou pas ? Que faire pour les parents divorcés dont les enfants sont restés chez le père, chez la mère, ou chez les grands parents qui habitent dans des villes ou même des quartiers différents ? Que faire pour la séance de jogging ou de marche exigée par un médecin ou pour l’hygiène de vie que tout un chacun a le droit de s’imposer à lui-même ? Que faire pour ce travailleur journalier qui n’a aucune spécialité coïncidant avec celles prévues par les autorités ? Tous ces gens-là vont se retrouver devant des policiers désorientés ne sachant pas comment appliquer le décret présidentiel stipulant l’interdiction de circulation des personnes et véhicules à l’exception des besoins essentiels.

Que veut dire essentiel monsieur le président ? Comment définir l’essentiel monsieur le Président, messieurs les gouvernants ? Votre définition de l'essentiel, telle que décrite dans le décret 156/2020 est différente de la définition que donnent plusieurs concitoyens. Il est plus essentiel pour moi de voir mes enfants que de manger et il est plus essentiel pour ma voisine de faire promener son chien que d’aller voir le médecin. Quant à mon voisin, sa Celtia est plus essentielle que tout. Toutes ces personnes sont conscientes du danger du rassemblement, ont une idée exacte du virus et de son mode de propagation et elles ne contestent point les directives du confinement.

Sauf que le confinement pour elles, comme pour tout le reste de la population, ne doit pas signifier emprisonnement. Elles veulent que l'Etat les respecte comme elles respectent l'Etat et ses décrets. L’Etat et ses représentants sur terrain n’ont pas le droit de priver ces gens là de leurs libertés fondamentales, puisque ces libertés n’empiètent point celles des autres et ne représentent de danger pour personne. En matière de dangerosité, l’homme le plus dangereux de la Tunisie aujourd’hui est bel et bien son président de la République Kaïs Saïed avec son décret vague et approximatif, qu’on peut interpréter comme on veut, ou encore sa décision unilatérale de couvre-feu qu’il n’a toujours pas révisée bien qu’il ait lui-même admis ses limites et ses problèmes. Monsieur le président, quand on fait une erreur et quand on admet cette erreur, eh bien il faut la corriger ! Si l’on poursuit sciemment dans cette erreur, ça devient une faute. Ça devient criminel !

Face à toutes ces approximations et aberrations législatives, c’est au gouvernement d’Elyes Fakhfakh de trouver des solutions. Il doit prendre en considération la liste sans fin des demandes de dérogations et exemptions, toutes présentées comme étant essentielles en période de confinement. Il doit trouver une réponse raisonnable entre l’emprisonnement que nous préconise Kaïs Saïed et le laxisme qu’autorise l’administration. Celle-ci est allée jusqu’à autoriser la poursuite des activités des usines de yachts et de vélos, au prétexte qu’elles sont exportatrices ! Parfois, il faut l’avouer, nos gouvernants sont à plaindre.

La liste des doléances est donc sans fin et il y a des priorités. La question insoluble pour tous les chefs d’Etat est comment et quoi prioriser. La Santé ? La Sûreté ? L’Entreprise ? La population ? Elyes Fakhfakh se doit, inévitablement, de prendre tout cela en considération et de savoir prioriser. Toute la difficulté est là et c’est pour cela que son discours du 21 mars n’a pas été fortement apprécié par plusieurs gauchistes et syndicalistes. Ils lui reprochent d’avoir un peu trop parlé des entreprises au détriment de la population et de la classe moyenne. C’est un constat, nombre de Tunisiens, à commencer par notre président, ne semblent pas comprendre l’importance du capital, des banques, des entreprises… Ici encore, de la communication doit être faite pour expliquer les motivations des priorités gouvernementales.

A l’échelle des priorités, en pareille pandémie, il va sans dire que la Santé et la Sûreté passent avant tout. Sauf que la Santé et la Sûreté ne veulent plus dire grand-chose si la population a faim et ne sait pas si son employeur va lui payer son salaire la fin du mois. On est à la base même de la Pyramide de Maslow.

Les hôpitaux et les fonctionnaires ont besoin de l’Etat pour survivre. L’Etat a besoin des impôts des entreprises pour pouvoir les payer. Les entreprises ont besoin de la population pour pouvoir payer les impôts. Et la population a besoin de travailler pour se faire payer. Or celle-ci est interdite de travail. Dans ce cas, les entreprises ont besoin des banques pour se financer, le temps que la crise passe et d’être dispensés provisoirement du paiement des impôts pour pouvoir payer la population. C’est ce paragraphe, ici vulgarisé et simplifié au maximum, que ne veulent pas comprendre plusieurs gauchistes, fonctionnaires et syndicalistes et qui pensent que les entreprises ont de l’argent à souhait. Il faudrait peut-être communiquer au maximum pour dire que les entreprises en Tunisie sont essentiellement des PME et que la majorité de nos PME sont ce café, pizzeria ou épicier de quartier, cette petite menuiserie qui emploie une dizaine d’ouvriers ou cette moyenne entreprise qui emploie une cinquantaine de hauts cadres.

Elyes Fakhfakh, maitrisant parfaitement la chaine a pris ses décisions en tenant compte des priorités nationales et pour l’intérêt de la population. Il devra cependant réviser son calendrier en prenant en compte la trésorerie manquante des entreprises, car il n'a tenu compte que de celle de l'Etat. Il demande à ce qu'on paie les impôts de février tout de suite et la CNSS du 1er trimestre tout de suite, or ceci est juste impossible. Qu'il se rappelle que s'il n'y a pas d’aide de l’Etat, il n'y aura pas de salaires, comme je l’ai écrit lundi dernier déjà. Quand viendra le temps de payer la cotisation de la CNSS du 2e trimestre, il y a des risques que plusieurs entreprises soient déjà mortes.

Cette crise aigüe que nous vivons tous va changer la perception de beaucoup de choses chez nous, qui que nous soyons : chômeurs, ouvriers, fonctionnaires, salariés, cadres, professions libérales, etc. Nous allons également changer nos priorités et nos habitudes après ce confinement obligatoire et cette menace de chômage pour les uns, faillite pour les autres et carrément la mort pour d’autres.

De cette crise, de laquelle nous allons nous sortir sans aucun doute, certains vont être fortement fragilisés à cause de leur irresponsabilité (jusque là, le cas de Kaïs Saïed, de Lotfi Mraïhi et de plusieurs entreprises par exemple) et d’autres fortement renforcés grâce à leur sens de la responsabilité et de bonne réactivité (le cas d’Elyes Fakhfakh, de l’Utica et de l’UGTT par exemple).

Nous sommes plus que jamais certains que nous serons différents au lendemain de la crise et ceci est valable pour toute l’humanité et non les Tunisiens seulement.

Ce confinement nous a renvoyés, malgré nous, face à nous-mêmes. Les uns ont replongé dans la lecture (mon rédac chef par exemple), ont vu des films, des séries, cuisiné, fait du sport, de la danse ou du travail à distance… D’autres se sont morfondus davantage dans l’oisiveté.

Au lendemain de la crise, les uns et les autres vont considérer la liberté de sortir et de flâner autrement. Ils vont considérer l’Etat et son rôle autrement. Ils vont considérer les technologies et leur apport autrement. Cette crise va aider toute la population mondiale à prioriser autrement les choses de la vie et considérer autrement les anciennes priorités. Avant, un richard qui ne sait pas quoi faire de son argent bâtissait une mosquée, l’équipait en climatiseurs et ampoules énergivores et obligeait l’Etat à l’entretenir. Demain, il pensera à construire des hôpitaux et les équiper en salles de réanimation modernes pour le sauver en cas de crise. Notre vision même du travail va changer et certains vont devoir reconsidérer le fameux slogan (qui m’est si cher) du « travailler plus pour gagner plus ». Face à la mort qui nous entoure, au danger qui nous guette, à la fragilité de notre Etat qui nous abrite, c’est notre vision de la vie qui va changer. Prompt rétablissement à tous les malades et paix aux âmes de tous les disparus par la suite de cette pandémie.

N.B : Grand merci à tous nos lecteurs et bravo à toute mon équipe pour les chiffres de Business News réalisés ces derniers jours en période de confinement. Notre audience a quasiment triplé du jour au lendemain, passant à une moyenne de 140.000 visites par jour, et elle ne cesse de croître. Touchons du bois ! A savoir pour nos lecteurs, même si cela ne les regarde pas trop, les journalistes de Business News sont en télétravail depuis huit jours maintenant et ils n’ont jamais mieux travaillé. Nos lecteurs nous l’ont si bien rendu, merci !